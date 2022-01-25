فريق العلاج الوبائي في اسرائيل ينصح بتعميم الجرعة الرابعة على المواطنين

واتخذ القرار على ضوء النتائج الإيجابية التي أظهرت أن الجرعة التعزيزية الرابعة تؤمن الوقاية من الإصابة 3-5 مرات

أوصى فريق العلاج الوبائي واللجنة الاستشارية في إسرائيل بالسماح بإعطاء الجرعة الرابعة لمن بلغوا 18 عامًا ومضت خمسة أشهر على موعد شفائهم من الإصابة بكورونا أو على موعد تلقي الجرعة الثالثة.

واتخذ القرار على ضوء النتائج الإيجابية التي أظهرت أن الجرعة التعزيزية الرابعة تؤمن الوقاية من الإصابة بالفيروس على نحو بالغ من 3 من ثلاث الى خمس مرات، كما أنها تحمي من العدوى بحوالي مرتين مقارنة بمن تم تطعيمهم بجرعة ثالثة فقط.

وبلغت إصابات كورونا في اسرائيل 83613 حالة جديدة تم التحقق منها امس. وارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 845. وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية يوم أمس 21.83٪.