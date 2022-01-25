الكنيست تكرم اللغة العربية للسنة السابعة على التوالي

يتضمن القاموس البرلماني مصطلحات تتعلق بعالم الكنيست مثل كلمة استجواب / شئيلتا بالعبرية

تحيي الكنيست اليوم الثلاثاء يوم اللغة العربية عبر مجموعة متنوعة من المناقشات الخاصة في لجان الكنيست. وتحتفل الكنيست باللغة العربية للسنة السابعة على التوالي. وفي هذه المناسبة، تم الكشف عن مشروع جديد لمدير الكنيست العام غيل سيغال هذا الصباح حيث تم التحضير لأول مرة لقاموس يشمل المفاهيم الأساسية المتداولة في الكنيست باللغة العربية، بحسب ما جاء في موقع واللا.

وحظيت مبادرة المدير العام بدعم سكرتارية الكنيست والمكتب القانوني ومركز الزوار وموقع الكنيست الإلكتروني وتتضمن عشرات المفاهيم العامة مثل رئيس المعارضة أو لجنة الأخلاقيات.

كما يتضمن القاموس البرلماني مصطلحات تتعلق بعالم الكنيست مثل كلمة استجواب / شئيلتا بالعبرية ومقابل رفيزيا بالعبرية المرادف بالعربية وهو إعادة النظر، ناهيك عن مصطلحات من المجال القانوني مثل التسمية المقابلة للقانون النرويجي بالعبرية. ولم يغفل واضعو القاموس عن الكلمة التي هي بمثابة القلب النابض للكنيست في إشارة تنطوي على المداعبة الى مقصف الكنيست في مقابل الكلمة الشائعة في العبرية- مزنون هكنيست.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع واللا، أن الكنيست تخطط في المستقبل لتغذية القاموس بالمزيد من المصطلحات وأن المشروع برمته سيتوفر على المنصة الإلكترونية وستتاح إمكانية البحث بالإضافة إلى خيار اقتراح كلمات إضافية تعمل الكنيست على ترجمتها لاحقا. وسيتم توزيع القاموس الجديد هذا الصباح على جميع أعضاء الكنيست، كما من المقرر أن يقرأ نائب رئيس الكنيست مصطلحات مختلفة من القاموس خلال المناقشة الخاصة في الجلسة الكاملة.

وقال غيل سيغال، المدير العام للكنيست "هذه خطوة مهمة تهدف إلى تقريب النشاط البرلماني من جميع مواطني الدولة. "اللغة هي الأداة الأساسية والأكثر أهمية للخطاب بين الناس ، لذا فإن هذه الخطوة تعبر أكثر من أي شيء آخر عن معنى الرسالة التي نراها في سهولة الوصول والمعرفة باللغة العربية بشكل عام وفي الكنيست - موطن جميع مواطني اسرائيل اليهود والعرب على وجه الخصوص".

وتعتبر مبادرة الرئيس التنفيذي واحدة من مجموعة من المبادرات والفعاليات في الكنيست تكريما ليوم اللغة العربية. هذا وقدم، عبر مبادرة للنائب عن المشتركة أيمن عودة، كل من النائب أحمد الطيبي و أسامة السعدي اقتراح قانون يجعل اللغة العربية لغة رسمية في الدولة. يذكر أن قانون القومية ألغى مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وهذا الاقتراح من شأنه أن يعيد الوضع إلى سابق عهده. وأشار الطيسبي والسعدي الى أن قانون القومية له أبعاد كثيرة ذات أبعاد يومية على الجمهور العربي الذي يعيش في أوساط تعتبر لغته وحضارته معادية ومهددة، وفق تعبيرهم.