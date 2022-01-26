أكد رئيس بلدية القدس موشيه ليون، أنه سيتم إغلاق المدارس على الساعة 3:00 مساءً

أفادت خدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية (IMS)، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تجلب العاصفة إلفيس الشتوية الى تساقط الثلوج في شمال إسرائيل والقدس بارتفاع يصل إلى 15-20 سم.

وأكد رئيس بلدية القدس موشيه ليون، أنه سيتم إغلاق المدارس الساعة 3:00 بعد ظهر اليوم، كما سينتهي جميع عمال بلدية القدس يوم عملهم في نفس الساعة

وطلب موشيه من السكان بالبقاء في منازلهم مساء الأربعاء وتجنب الخروج لأغراض غير ضرورية في الوقت الذي ستعمل فيه الجرافات على إزالة الجليد، مؤكدا لإذاعة كان الإسرائيلية أنه "في فترة ما بعد الظهر ، سيكون هناك 210 جرافات لتطهير الطرق ومئات الأطنان من الملح جاهزة في المستودعات".

ومن جانبها، أعلنت الشركة الحكومية للمحافظة على المنحدرات الساحلية المتوسطية المحدودة أن الطقس العاصف يخلق مخاوف من تساقط الصخور في قطاع الجرف الساحلي. وتوصي الشركة عامة الناس بتوخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب الخطير من المنحدرات بسبب الخطر المتوقع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأبيض المتوسط الحكومية للحفاظ على المنحدرات الساحلية، إيلان لافي، إن "العاصفة الوشيكة تعرض استقرار الجرف للخطر نتيجة للرياح القوية والأمواج العالية. وقد تتسبب شدة العاصفة في انهيار أجزاء من الجرف وتعريضها للخطر الجمهور في المنطقة ".

وأكدت شرطة القدس أنها ستصدر باستمرار معلومات بشأن حواجز الطرق واضطرابات حركة المرور بسبب الأحوال الجوية.

في الجليل وفي الجولان، تم إغلاق المدارس طوال يوم الأربعاء ، مع توقع المنطقة لتساقط ثلوج تصل إلى 40 سم (16 بوصة) بحلول يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أن تساقط الثلوج سيكون قد ضعف بالفعل بحلول النصف الثاني من ليلة الأربعاء وسيعود ببطء إلى المطر في معظم المواقع. ولا يزال من المتوقع أن تتساقط ثلوج خفيفة في القدس صباح الخميس. ستستمر زخات المطر يومي الخميس والجمعة، مع بقاء درجات الحرارة باردة بشكل غير معتاد في معظم أنحاء البلاد.