إسرائيل: تسجيل أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بوباء كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة

بلغت الوفيات 8502 منذ تفشي الوباء في البلاد إلى اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 76،017 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة بنسبة إيجابية بلغت 25.1 في المئة، مشيرة إلى وجود 888 مصابا في حالة خطيرة، منهم 187 تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وتلقى الجرعة الأولى 6،687،355 شخصا والجرعة الثانية 6،070،627 والجرعة الثالثة 4،431،086 والجرعة الرابعة 611.073، فيما بلغت الوفيات 8502 منذ تفشي الوباء في البلاد إلى اليوم.

وتحث السلطات الصحية بأن يتلقى جميع البالغين فوق سن 18 عامًا الجرعة الرابعة من اللقاح.، والتي توفر وفقًا لعدة دراسات حماية كافية ضد الحالات الشديدة المرتبطة بأوميكرون.

ومن جانب آخر، قال رئيس الجمعية الإسرائيلية لأطباء الأطفال، عضو فريق إدارة الوباء البروفيسور تساحي غروسمان، على قناة كان الإسرائيلية، "إنه يجب الإبقاء على الحجر الصحي للأطفال المصابين بفيروس كورونا، بينما تخطط الحكومة لرفعه الخميس المقبل، حتى لا يعاقب الأطفال بسبب المدرسة".

وتابع غروسمان: "نرفع العلم الأحمر ونوصي بعدم إلغاء عزل الأطفال غدًا. في غضون أربعة أيام، لاحظنا تضاعف عدد الأطفال في حالة خطيرة". مؤكدا "ربما نكون قد بدأنا في اليومين الماضيين في تكرار ما شوهد بشأن دخول الأطفال إلى المستشفيات في المملكة المتحدة. لم يفت الأوان بعد لتغيير الوضع".

يشار إلى أن رغم استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات، يميل الإسرائيليون إلى التطعيم بشكل أقل فأكثر، حيث تلقى 746 شخصا جرعتهم الأولى الاثنين ومنذ الجمعة المنصرم، تلقى 2912 شخصا جرعة أولى من اللقاح مقابل 10629 في الفترة بين 14 و 17 يناير/كانون الثاني الجاري ويمثل هذا انخفاض بنسبة 72 في المئة في عدد الملقحين، على خلفية نوايا إلغاء أو تعديل الجواز الأخضر عند مدخل أماكن مختلفة - مما يشهد على خطة تطعيم كاملة.