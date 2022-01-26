رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الصحة يقرران إلغاء العمل بالحجر الصحي في نظام التعليم ابتداء من الغد

ستجرى الفحوصات للطلاب يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وسيُطلب من أولياء الأمور ملء استمارة على موقع الوزارة

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هورويتز رسميا اليوم الأربعاء على مخطط إلغاء الحجر الصحي في نظام التعليم اعتبارا من يوم غد الخميس.

وستجرى الفحوصات للطلاب يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وسيُطلب من أولياء الأمور ملء استمارة على موقع وزارة التربية والتعليم. وبحال خالط الطفل شخصاً مصابا بالعدوى، ولم يجر الفحصين في ذلك الأسبوع،سيكون لزاماً عليه البقاء في الحجر المنزلي لمدة خمسة أيام. بالإضافة إلى ذلك، هنالك توصية بفحص الطفل على مدار خمسة أيام متتالية بحال خالط مصابا مؤكدا بالعدوى.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة عدم حضور الطالب الذي تظهر عليه الأعراض بأي حال من الأحوال إلى المدرسة حتى زوال الأعراض.

ومن جانبه قال وزير الصحة "إن أهم أولوياتنا هي صحة الأطفال، لذلك حددنا حتمية إجراء الفحص مرتين في الأسبوع لجميع الطلاب. وهذا سيسمح لنا بتحرير الطلاب من العزلة الجماعية في الأسابيع الأخيرة، بحيث يكون لديهم استمرارية في الدراسة. هذا مهم جدًا للأطفال والآباء والنظام بأكمله. "أريد أن أؤكد أن الطفل الذي لن يقوم والداه بفحصه أو الإبلاغ عن إجراء الفحص كما هو مبين، لن يتمكن من الاستمتاع من الخطة الجديدة المعمول بها، وبحال خالط شخصا مصابا سيتعين عليه البقاء في الحجر المنزلي".