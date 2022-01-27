الرئيس الإسرائيلي خلال خطابه في ياد فاشيم: فلنحرص على ألا يتكرر ذلك أبداً

إنني أدعو جميع الدول إلى تبني التعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست

ألقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ كلمة في ياد فاشيم، المركز العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست ومقره القدس، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة يوم الخميس.

ووصف الرئيس كيف ساعد والده، الرئيس السادس لإسرائيل حاييم هرتسوغ، في تحرير معسكر اعتقال بيرغن بيلزن أثناء خدمته في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، ودعا العالم إلى الالتزام بالتعهد "ألا يتكرر ذلك أبدًا".

وحذر هرتسوغ مما يبدو جليا بشكل مقلق، أنه بعد 77 عاما من تحرير أوشفيتز، فإن الصدمة بدأت تتلاشى. وأضاف "نشهد ارتفاعًا في عدد الاعتداءات المعادية للسامية على الإنترنت؛ تطبيع المصطلحات المعادية للسامية في وسائل الإعلام الرئيسية؛ وتجند منصات التواصل الاجتماعي التي أعادت التركيز على كراهية اليهود للجماهير الأحدث سنا ومعرفة".

وتطرق الرئيس الى التهديدات المتمثلة بالتطرف ومعاداة السامية التي تسللت الى موسسات في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في الأمم المتحدة، وأدان الحكومة الإيرانية لدعواتها بالقضاء على إسرائيل.

"دعونا نعيد تأكيد التزامنا بتذكر دروس المحرقة معًا. دعونا نحافظ على إرث الهولوكوست، من خلال عدم إظهار أي وجه من أوجه التسامح حيال جميع أشكال معاداة السامية والعنصرية والتطرف، واتخاذ خطوات فعالة وفي الوقت المناسب لمواجهتها ".

وحث الرئيس: "إنني أدعو جميع الدول إلى تبني التعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، والذي ينص بأوضح المصطلحات على أي شاكلة تكون كراهية اليهود".