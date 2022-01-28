نقتالي بينيت: نتنياهو هدد بشن "جيشه" ضدي إذا شكلت حكومة بدونه

بنيامين نتنياهو: "يجب أن تعلم أنني سأرسل آلتي الحربية بالكامل ضدك"

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتفاخره بـ "أسلوب تعامله مع وباء كورونا، ونسب الفضل لنفسه في إنقاذ إسرائيل من الهاوية"، وكشف بينيت أن نتنياهو "وجه تهديدات ضده" عندما لجأ إلى خصومه في تشكيل الحكومة، بحسب ما ورد في مقابلة مع صحيفة "هآرتس".

وأضاف بينيت أن نتنياهو قال له "سأرسل الطائرات بدون طيار عليك ، وسنرى"، وأوضح أن زعيم الليكود قام بحركة "قاذفة قنابل بذراعه"، وهدد بالقول "يجب أن تعلم أنني سأرسل آلتي الحربية بالكامل ضدك".

وأشار بينيت إلى أن نتنياهو "تحدث عن جيشه من الروبوتات والمجموعات على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، والعناصر التابعة له في الراديو والتلفزيون وعلى الإنترنت"، كما اتهم بينيت نتنياهو بـ "زرع الفوضى والهستيريا وانعدام الثقة" في الحكومة الحالية.

وأضاف بينيت في تصريح لموقع "والا" الإخباري: "لقد بنى نتنياهو واحدة من أكثر آلات الدعاية فاعلية على الإطلاق"، وإنه "يخترع القصص بوتيرة جنونية".

وأكد بنيت أن إسرائيل كانت تعمل بشكل أفضل من الدول الأخرى ، على الرغم من النتائج المقلقة بسبب انتشار المتحور"أوميكرون".

وتتصدر إسرائيل، حاليًا، العالم في عدد مرات الدخول إلى وحدة العناية المركزة بالنسبة للسكان ، وقد وضع تصنيف نيويورك تايمز، إسرائيل في المرتبة الأولى في عدد الإصابات لكل فرد خلال هذا الأسبوع، وفقًا لـ Our World in Data.