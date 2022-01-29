رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يعرب عن قلقه من الجرائم التي ترتكب على خلفية تطرف قومي

تابع كوخافي قوله "انه حتى لو ان الجيش هو صاحب السيادة على الارض فان الشرطة هي التي تتعامل مع مدنيين"

أعرب رئيس هيئة الأركان الجيش الإسرائيلية، أفيف كوخافي، أمس الجمعة، عن قلقله من الجرائم التي ترتكب على خلفية تطرف قومي المسماة ( تدفيع الثمن ).

وقال كوخافي، خلال الجلسة الاسبوعية للتقييم، إنه "يتعين على جميع الدوائر الأمنية تركيز جهودها لمواجهة التنظيمات التي ترتكب هذه الاعمال"، مؤكدا "ان جيش الدفاع لا ينوي ارسال الجنود للتعامل مع مدنيين في اوضاع مستحيلة". حسب موقع مكان الإسرائيلي.

وتابع كوخافي قوله "انه حتى لو ان الجيش هو صاحب السيادة على الارض فان الشرطة هي التي تتعامل مع مدنيين".

يشار إلى أن اعتداءات "تدفيع الثمن" تشمل الاعتداء على الفلسطينيين و تخريب وتدمير ممتلكات وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية، وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون، بل أن بعضها يرتقي لعمليات قتل، وتفرّق إسرائيل بين المستوطنين الذين تعتبرهم "شرعيين"، وتيار"فتية التلال" الذي تعتبره "خارجا عن القانون".