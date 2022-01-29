شركة رافائيل الإسرائيلية تكشف النقاب عن دبابة من الجيل التالي باستخدام الذكاء الاصطناعي

"الجنود الأصغر سنًا اليوم معتادون أكثر على ألعاب الفيديو والسمات الأخرى، وهم موجهون بالفعل للعمل مع الأنظمة"

أعلنت شركة الدفاع العملاقة رافائيل الإسرائيلية، أنها ستشارك في المعرض الدولي للمركبات المدرعة لهذا العام في لندن، كاشفة عن أول ذكاء اصطناعي يعتمد على المركبات في إسرائيل.

فيما لا يزال الإنسان يقرر إطلاق النار واختيار الهدف، فإن الفكرة تكمن في وجود عدد أقل من الأشخاص داخل الخزان حتى يمكن استبدالهم بالكامل.

قال القائد الأساسي السابق للمدرعات في الجيش الإسرائيلي، شموئيل أولانسكي في تصريح له لـ i24NEWS، "آخر مركبة قمنا بتطويرها، كان لدينا ثلاثة أفراد من الطاقم - اثنان من أفراد الطاقم البشري وأحد أفراد الطاقم الآلي - واكتشفنا عندما اختبرنا السيارة، نظرًا لأن الوضع فوضوي ومعقد ، يتم التعامل مع معظم المهام "بواسطة الروبوت المستقل وليس الإنسان"

ومن جانبه، قال رئيس مركز رافائيل للابتكار، بار أوريول، "من المحتمل ألا يكون الخط الأول للهجوم خطًا بشريًا. من المحتمل أن تكون الأنظمة المستقلة التي يتم تشغيلها وفقًا لقواعد الاشتباك المحددة هذه". مشيرا "أنه يدمج دفاع السيارة وأسلحتها ويمكنه تولي المهام القتالية المفوضة إليها".

وتابع أوريول، "الجنود الأصغر سنًا اليوم معتادون أكثر على ألعاب الفيديو والسمات الأخرى، وهم موجهون بالفعل للعمل مع الأنظمة، لذلك عندما جلسوا، وبدأ الموقف يزداد تعقيدًا، بدأوا في إعطاء المزيد من الأوامر للنظام."

يشار إلى أن أنظمة القتال المتكاملة المتطورة للمركبات من رافائيل، هي عبارة عن اندماج بين أجهزة استشعار ساحة المعركة والأنظمة الآلية التي يمكن أن تتفاعل بشكل أسرع من البشر.