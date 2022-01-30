رئيس الاستخبارات الإسرائيلي: 40٪ من معتقلي النقب هم أبناء لعائلات سمحت السلطات بلم شملها

وجه بار حديثه الى وزيرة الداخلية لحثها على تجديد قانون الطوارئ للتحكم بلم شمل العائلات العربية بإسرائيل

حذر رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار من المخاطر الأمنية والوطنية التي ستتكشف جراء السماح لمزيد من السكان العرب من الضفة الغربية وغزة بالاتحاد مع أقاربهم داخل الخط الأخضر والحصول على الجنسية الإسرائيلية، لا سيما على ضوء انتهاء صلاحية العمل بقرار منع لم شمل العائلات ابتداء من الغد الإثنين وفق ما نشر اليوم موقع "يسرائيل هيوم" في تقرير.

ويستند رئيس الشاباك في تحذيره الى حقيقة تكشفت مؤخرًا على خلفية الأحداث التي اشتعلت في النقب ضد تشجير الأراضي هناك من قبل السلطات في ما اعتبره السكان البدو تهديدًا لوجودهم، حيث أكد هذا المسؤول أن 40% من معتقلي النقب هم أبناء لعائلات تم اتحادها في إطار قرار لم شمل العائلات، أي أن احد الوالدين في هذه الحالات هو من سكان الضفة الغربية أو غزة.

ووجه رونين بار حديثه الى وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لدفعها الى العمل ضمن صلاحياتها المباشرة على تجنيد الأصوات في الكنيست لتجديد العمل بالقرار الذي يعطي الصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بضبط لم شمل العائلات العربية وفق معايير أمنية. وربط رئيس جهاز الأمن العام بين المخاطر التي قد تتولد جراء فقدان السيطرة على لم شمل العائلات وبين الحقيقة التي كشفتها الشرطة حول ضلوع نحو 40% من أبناء هذه العائلات في الاحتجاجات العنيفة التي عمت النقب قبل نحو أسبوعين.

يذكر أن المظاهرات الإحتجاجية تواصلت لعدة أيام في النقب جنوب اسرائيل ضد مشروع غرس الأشجار الذي تقف وراءه دائرة أراضي اسرائيل (ككال)، حيث خرج نحو ألفي متظاهر وفق تقديرات الشرطة الى التظاهر وقام بعضهم بإلقاء الحجارة باتجاه رجال الشرطة.