أعداد المصابين بالوباء في أقسام الشيخوخة أخذت خلال الأسبوع الماضي بالانخفاض وكذلك انخفضت نسبة الحالات الخطيرة

كشفت معطيات وزارة الصحة عن تقدم إيجابي في صورة الوضع بما يخص تفشي الوباء الناجم عن فيروس كورونا، فقد انخفض مؤشر العدوى الى أقل من واحد، والأهم ما حدث في أعقاب ذلك من انخفاض في مؤشرات أعداد المرضى الذين يحولون الى المستشفيات وأعداد الحالات الحرجة.

واللافت أيضًا هو أن أعداد المصابين بالوباء في أقسام الشيخوخة، أخذت خلال الأسبوع الماضي بالانخفاض، وبموازاة ذلك فإن الجزء النسبي من الحالات الخطيرة وسط كبار السن يتجه أيضًا نحو الانخفاض.

وفي معطى أضافي يبعث على التفاؤل فإن أعداد المرضى الجدد في انخفاض.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بداية جلسة مجلس الوزراء الأحد "إننا نشهد بداية اتجاه استقرار في موجة أوميكرون". وأضاف بينيت أنه "يجب تجنب أجواء الابتهاج المفرط السابق لأوانه. فنحن نتعامل مع اكتظاظ في المستشفيات وما زال عدد كبير من الناس يصابون بالعدوى. ويتعين على الآباء تحمل المسؤولية والتأكد من فحص أطفالهم بصورة دقيقة والإمتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة إلا بحال تأكدوا تمامًا من سلامة الفحوصات".