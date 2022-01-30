استطلاع: أقلية صغيرة من الإسرائيليين تؤيد بينيت كرئيس للوزراء

ما يقرب من 31 في المئة من المستطلعين يعتقدون أنه يجب أن يصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى

أكدت قناة 12 الإسرائيلية بعد استطلاع أجرته، أنه توجد أقلية صغيرة من الناخبين الإسرائيليين تتمثل في نسبة 4 في المئة فقط التي تؤيد نفتالي بينيت كرئيس للوزراء، وهو أدنى معدل شعبية يُسجل لرئيس الوزراء منذ توليه منصبه.

ويحافظ زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على ثقة عالية بين الجمهور الإسرائيلي، ما يقرب من 31 في المئة من المستطلعين يعتقدون أنه يجب أن يصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى.

وفي نفس السياق، يحافظ وزير الأمن الحالي بيني غانتس، على نسبة تأييد جيد، حيث يريد 11 بالمائة منه أن يقود هو الحكومة. والمثير للدهشة أن 22 في المائة من ناخبي الائتلاف يريدون منه أن يحل محل وزير الخارجية الإسرائيلية المناوب يائير لابيد بالتناوب.

من جانب آخر ، وحول ادارة أزمة كورونا في البلاد، أعرب 48 في المائة من المستطلعين أنهم "غير راضين" ، بينما قال 21 في المائة فقط إنهم راضون عن إجراءات الحكومة، فيما أعرب 73 في المائة من ناخبي المعارضة عن عدم موافقتهم على كيفية إدارة الحكومة للوباء ، بينما أعرب 42 في المائة من ناخبي التحالف عن رضاهم.

شارك بينيت في عدة مقابلات خلال الأيام الأخيرة ، حيث وصف إدارته للوباء بأنها "نموذجية ».موضحا في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن معدلات الإيجابية العالية هي "لأننا نختبر أكثر من جميع دول العالم تقريبًا".