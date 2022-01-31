وفاة إستر بولارد زوجة الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد

قال نفتالي بينيت إنه "حزين لسماع خبر وفاة إستير، التي وصفها بأنها زوجة مخلصة ومحبة لجوناثان"

توفيت زوجة الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، إستر بولارد، اليوم الإثنين في إسرائيل، عن عمر ناهز 68 عاما، "نتيجة تعرضها لصدمة انتانية أدت إلى ووفاتها فى الحال"، ومن المقرر تشييع جنازتها اليوم في مقبرة هار همنوشوت في القدس.

وكانت بولارد، تكافح مرض سرطان الثدي لعدة سنوات، وقد تبين حسب الكشف في مستشفى هداسا عين كارم في القدس أنها تعافت من حالة سيئة من بكوفيد-19. حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال جوناثان بولارد بعد وفاة زوجته، إن إستر بولارد "كانت مقاتلة رائعة" مؤكدا "أن زوجته توفيت من جراء الصدمة الإنتانية، وهي حالة تهدد الحياة تحدث عندما ينخفض ضغط الدم لديك إلى مستوى منخفض بشكل خطير بعد الإصابة".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "إنه حزين لسماع خبر وفاة إستير، التي وصفها بأنها زوجة مخلصة ومحبة لجوناثان"، مضيفا أن "عائلة بولارد أصبحت معًا رمزًا للقوة والتصميم والإيمان ".

وفي نفس السياق أكد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أنها "أبدت باستمرار إخلاصها في النضال من أجل إطلاق سراح زوجها وحبها لدولة إسرائيل".

يشار إلى أن الزوجان تزوجا في عام 1994، بينما كان جوناثان لا يزال مسجونًا، وقضت إستر سنوات في المطالبة بالإفراج عن زوجها، وفي عام 1996 دخلت في إضراب عن الطعام لمدة 19 يومًا للتظاهر ضد سجن جوناثان لكنها أنهت الاحتجاج بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو.

ويذكر أن جوناثان بولارد، عمل سابقا كمحلل استخبارات في البحرية الأمريكية وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة لتزويد إسرائيل بمعلومات سرية في انتهاك لقانون التجسس.