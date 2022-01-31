رئيس وحدة سيف لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي اللواء جمال حكروش يستقيل من الشرطة

أشار حكروش الى أن حملة التشهير الممنهجة تؤلمه وتؤذي عائلته وأكد أنه سيواصل قيادة المجتمع العربي

تقدم اللواء في الشرطة جمال حكروش رئيس وحدة "سيف" لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، أمس (الأحد)، بطلب التقاعد من المفوض العام للشرطة، بعد 44 عاما من الخدمة. وتأتي خطوة اللواء حكروش في أعقاب تقرير نشرته صحيفة هآرتس تضمن شريطًا مصوراً يظهر اللواء وهو يتخطى مصابًا ينزف ملقى على درجات احد المصانع في مدينة كفركنا في الجليل، دون أن يحاول تقديم المساعدة له أو استدعاء الإسعاف وفق الانتقادات التي أثارها التقرير الصحافي.

يذكر أن جريمة القتل وقعت في أيلول/سبتمبر 2020 وأعلن المفوض العام لشرطة إسرائيل بعد الكشف عن الشريط عن إقامة طاقم للتحقيق في الحادثة برئاسة اللواء المتقاعد المحامي أهرون إكسول الذي شغل منصب قائد لواء تل أبيب وقائد قسم الأنشطة الميدانية لشرطة إسرائيل.

من جهته، أوضح اللواء المتقاعد أن "الانشغال الجانبي خلال الأسبوع الماضي، من الممكن أن يؤدي إلى أضرار كبيرة. وبسبب المسؤولية الشخصية والكبيرة التي تقع على عاتقي، أعلن أنني قررت التقاعد من الشرطة فورًا. لا أشعر بأي ندم على طريقي، حملة التشهير الممنهجة تؤلمني وتؤذي عائلتي.لقد اتخذت قرارًا بالتقاعد وأبلغت مفوض الشرطة. وأضاف حكروش "لن أتوقف هنا وسأواصل قيادة المجتمع العربي وأنا لم أقل كلمتي الأخيرة بعد. ترقبوا سماعي".

وعقب وزير الأمن الداخلي عومر بارليف على الأمر بالقول: "لقد سطر اللواء حكروش نجاحات غير مسبوقة تحفظ لصالحه مدى الحياة ولا يمكن أن يمحوها شيء. لقد كان رائدا وتحلى بشخصية ألهمت ابناء المجتمع العربي المسلم لأن يحلم ويتجرأ على السعي للوصول إلى أعلى المراتب في الشرطة الإسرائيلية. أنا أشكر اللواء حكروش لعمله مدة 44 عاما في الخدمة العامة ".