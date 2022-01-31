كورونا/إسرائيل: يرجح إصابة مليوني إسرائيلي حتى نهاية الموجة

طاقم الخبراء يراقب سلالة BA2 التي أخرت الخروج من الموجة في أوروبا، بل وتسببت في تفشي المرض من جديد

أشار مسؤولون كبار في جهاز الصحة الإسرائيلي الإثنين الى خشيتهم من أن يتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المليونين حتى نهاية الموجة الحالية وذلك بالرغم من الاتجاه التنازلي، وفق النشر في موقع كان 11 الإخباري. وتشير التقديرات إلى أننا سنصل في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا إلى عدد أقل نسبيًا من الإصابات، حيث يصل إجمالي العدوى اليومية بضعة آلاف.

تتوافق هذه البيانات مع بيانات مجموعة من الأطباء والعلماء من التخنيون ورامبام والجامعة العبرية، الذين أجروا دراسات حول موجات كورونا في اسرائيل وفي أوروبا وقد رفعوا تقريراً بالمعلومات إلى وزارة الصحة وطاقم خبراء كورونا.

وقال مفوض كورونا البروفيسور سلمان الزرقا، اليوم ، إنهم يراقبون سلالة BA2 ، التي قال إنها أخرت الخروج من الموجة في أوروبا، بل وتسببت في تفشي المرض من جديد. وأشار الزرقاء إلى أنه حتى الآن تم اكتشاف 350 حالة من السلالة الفرعية الجديدة في إسرائيل والتي تتسم بإحتمالية أعلى للإصابة مقارنة بأوميكرون، كما نُشر أمس في نشرة الأخبار المسائية كان 11.

وفيما يتعلق بمخطط التعليم، قال الزرقا إنه يهدف إلى السماح للأطفال بالذهاب إلى المدرسة وأنهم يعملون على توزيع المزيد من رزم الفحوصات المنزلية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الصادرة صباح اليوم، استمر مؤشر العدوى في الانخفاض ويبلغ اليوم 0.94. في غضون ذلك، وصل عدد المرضى الجدد في حالة حرجة إلى ذروته ويبلغ اليوم 219 شخصًا. بالأمس، تم تشخيص 74312 حالة جديدة مثبتة. يبلغ العدد الإجمالي للمرضى في حالة حرجة اليوم 1099 ، بما في ذلك 241 حالة موصولة بأجهزة التنفس.

وحول الضائقة في المستشفيات، قال وزير الصحة نيتسان هوروفتس إن عدد الأطباء المحجورين آخذ في الانخفاض، على خلفية انحسار الموجة وأيضًا بسبب تقصير فترة الحجر الصحي وعودتهم الى مزاولة عملهم بسرعة أكبر. وأشار الوزير "في هذه الموجة عززنا القوى العاملة في المستشفيات بالآلاف من المسعفين والطلاب".

في الوقت نفسه، أبلغت السلطات الصحية عن الاشتباه بإصابة 10 أطفال بمتلازمة بيمس (متلازمة ما بعد كورونا) في المستشفيات - وبالأمس تم الإبلاغ عن أول حالة في الأخبار المسائية كان 11. وتم تشخيص ستة من الحالات بشكل شبه مؤكد على انها بيمس، ووضعت باقي الحالات تحت المراقبة. يشار الى أنه قبل أسبوع، وجدت حالة واحدة فقط من بيمس في إسرائيل، وقبل أربعة أيام، ارتفع عدد الحالات إلى أربع فيما وصلت اليوم الى عشرة ما يشير الى قفزة مقلقة.