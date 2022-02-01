رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعرض لانتقادات حادة على خلفية عدم انتقاله للإقامة في القدس

يشتكي السكان من التشويشات المترتبة على التفاصيل الأمنية لرئيس الوزراء والإجراءات الشرطية لإدارة الإحتجاجات

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سهامًا من الانتقادات على خلفية قراره عدم الانتقال إلى مسكن بلفور الرسمي في القدس لصالح البقاء في ضاحية رعنانا في تل أبيب.

ويشتكي السكان من التشويشات المترتبة على التفاصيل الأمنية لرئيس الوزراء والإجراءات التي اتخذتها الشرطة لإدارة الاحتجاجات. ناهيك عن أن سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي استضافها بينيت حولت الحي إلى كابوس.

وتفيد صحيفة يديعوت أحرونوت "أن عدداً من سكان الحي قدم التماسًا إلى محكمة العدل العليا لوضع حد لهذه التشويشات لكنهم لم يحرزوا تقدمًا حتى الآن في دفع القضية إلى الأمام".

من جهة أخرى، يخضع المنزل في شارع بلفور حاليًا لخطة ترميم، ولكن يوم الجمعة أوقف بينيت أي تكهنات بأنه سينتقل هناك على أساس دائم بمجرد اكتمال أعمال التجديد.

وفي حديث ليديعوت احرونوت أكد بينيت أنه "ينوي الإنتقال للإقامة في المسكن الخاص برئيس الوزراء بشارع بلفور في القدس حالما تنتهي أعمال الصيانة والترميم".

يذكر أن ولاية بينيت تنتهي في آب/أغسطس 2023 ليحل محله وزير الخارجية ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد المنصب كجزء من اتفاقية التناوب للحكومة الائتلافية.