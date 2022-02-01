درعي استقال من عضويته في الكنيست، الأسبوع الماضي كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب أيدته محكمة الصلح في القدس

فرضت محكمة الصلح في القدس برئاسة القاضي شموئيل هربست على عضو الكنيست السابق آرييه درعي حكمًا بالسجن لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 180 ألف شيكل. ويأتي قرار المحكمة متوازنا وسليماً وفق تعبير القاضي هربيست الذي أكد أن "فترة الاستجواب استغرقت وقتا طويلا لكن المتهم أدرك وأقر فداحة الخطأ وسبل التكفير عنه"

يشار الى أن درعي استقال من عضويته في الكنيست، الأسبوع الماضي كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب أيدته محكمة الصلح في القدس. مع العلم أن القاضي تنازل عن مطلب فرض عقوبة العار التي تمنع موظف جمهور خان الأمانة من الترشح للكنيست وتسلم مناصب حكومية، وذلك على خلفية موافقة درعي على مطلب الاستقالة من الكنيست الحالية على أن يترشح لانتخابات الكنيست القادمة.

وبحسب لائحة الاتهام، وجهت لعضو الكنيست درعي تهمتان تعرف الأولى بصفقة جفعات شاؤول، وهي قضية في صفقة عقارية من عام 2013، حيث باع عضو الكنيست درعي شقيقه شلومو درعي عقارًا في حي جفعات شاؤول في القدس. أما المشكلة فتكمن في الإبلاغ عن المعاملة عبر الإنترنت (نموذج الشيكل)، وعدم اشتمال التقرير وكذلك عقد البيع على التفاصيل الكاملة للمعاملة، بما في ذلك المبلغ الذي تقاضاه مقابل أتعابه في المعاملة، واتهم درعي بالمساعدة والتحريض على بيان كاذب.

وفي التهمة الثانية ثبت تورط درعي بالحصول على أموال بصورة غير قانونية عبر ايرادات من شركة "غرين أوشن" التي كانت صندوقًا ماليًا للاستثمارات في الولايات المتحدة. في عام 2011 ، بدأت Green Ocean في دفع رسوم لدرعي مقابل تجنيد مستثمر. وبحسب لائحة الاتهام، فاعتبارًا من كانون الثاني 2013، عندما عاد إلى الحياة السياسية، أمر عضو الكنيست درعي شركة غرين اوشن بتحويل مبالغ العمولات التي كان من حقه الحصول عليها لشقيقه شلومو.