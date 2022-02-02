تقرير: لابيد يتعهد بالخروج من المأزق الاقتصادي مثلما فعل في السابق

لفت وزير الخارجية الى أنه يؤمن بشدة بالخطط الإصلاحية ويعتبرها منفذاً الى التغيير المنشود

في حديث مع موقع واللا، قال نائب الوزير ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد اليوم (الأربعاء) إنه يحمل الحكومات السابقة والكورونا وزر ارتفاع تكاليف المعيشة في اسرائيل، وأشار إلى أنه أنقذ الاقتصاد الإسرائيلي في السابق وسيفعل ذلك مجددًا الآن.

وشرح لابيد موقفه بالقول "ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.7 بالمائة ولا يمكن فصل هذا الأمر عن الكورونا، ويمكننا أن نراقب ما الذي يحدث في اوروبا. في بريطانيا مثلاً، سجل الغلاء 34% وفي السويد 35%، وما زلت لا أبرر الأمر. لقد تحدثت وزيرة الطاقة أمس مع وزير المالية وأوضحت له ضرورة تخفيض نسبة الغلاء ولكن الأمر لا يحدث بين يوم وليلة".

ولفت وزير الخارجية الى أنه يؤمن بشدة بالخطط الإصلاحية ويعتبرها منفذاً الى التغيير المنشود، واستشهد بالخطة المتعلقة بالاستيراد التي عمل على صياغتها مؤخرا ووصفها بانها ثورة على ما كان. وعاد وأكد أنه سبق وأنقذ "الاقتصاد الإسرائيلي بين الأعوام 2014-2013 من السقوط بحفرة، وسنفعل ذلك في هذه الحالة أيضًا ".

وحول وفاة الكهل الفلسطيني عمر أسعد قال إنها قضية "سيئة للغاية". "هذا شيء غير ممكن في دولة ديمقراطية تحافظ على القانون. نحن في صراع وجودي، هذا الصراع له ثمن، لكننا لن نستسلم لثقافة الدم والموت التي يروج لها حماس والمنظمات الإرهابية. سنحافظ على طابع إسرائيل كدولة ديمقراطية تحترم القانون".

ولابيد هو أول مسؤول حكومي كبير يتطرق الى قضية وفاة الكهل الفلسطيني. حتى الآن، لم يعلق على هذه القضية علانية سوى مسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

كما تطرق وزير الخارجية خلال اللقاء إلى عنف بعض المواطنين اليهود في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) وقال بهذا الصدد "هؤلاء ليسوا مستوطنين عنيفين - هؤلاء مجرمون ويجب معاملتهم كمجرمين والزج بهم في السجن. هناك حاجة إلى فريق عمل أكثر فاعلية. في حين الأمر متروك والمجرمون يتحركون بحرية".