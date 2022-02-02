العثور على السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون BA.2 في إسرائيل

البروفيسور سيريل كوهين، " الأشخاص الذين أصيبوا بالأوميكرون يمكن أيضًا ... أن يصابوا بـ BA.2"

أكد رئيس مختبر العلاج المناعي في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، البروفيسور سيريل كوهين، في حواره مع i24NEWS، "أن الحالات التي أصيبت بالمتحور أوميكرون يمكن أيضا بالسلالة الفرعية له أن يصابوا بـ BA.2".

وأضاف سيريل كوهين، "لقد كنا نتابع هذا المتحور الجديد، BA.2"، مؤكدا " الأشخاص الذين أصيبوا بالأوميكرون يمكن أيضًا ... أن يصابوا بـ BA.2". مشيرًا إلى أن فرع BA.2 يختلف عن متحور أوميكرون بطرق خفية. وتابع لـ i24NEWS : "أوميكرون ... (عندما) تُقارن بالدلتا وألفا، وهو متغير معتدل جدًا من حيث المرض الشديد"، معربا عن أمله في أنه من خلال التعرض الطبيعي واللقاحات، يمكن أن تنحسر موجة كوفيد.

يشار إلى أن الصحة العالمية كانت قد أشارت إلى أن متحور "أوميكرون" يمثل 93.3% من جميع عينات فيروس كورونا التي تم تحميلها إلى قاعدة بيانات GISAID حتى 31 يناير/كانون الثاني. وهناك عدة نسخ فرعية من "أوميكون" هي BA.1 وBA.1.1 وBA.2 وBA.3.

كما تم كشف BA.2 في 57 دولة حتى اليوم، حسب تقرير أسبوعي صادر عن منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد سجلت 60300 إصابة جديدة بوباء كورونا من بينهم 1085 حالة توصف حالتهم بالخطيرة 1085 وتسجيل 222 حالة وفات ليرتفع الإجمالي إلى8926 منذ ظهور الجائحة في البلاد، وأعلنت الوزارة أنه يحق للمواطنين في سن ال 30 وما فوق بإجراء فحوص ال PCR للكورونا في مراكز قيادة الجبهة الداخلية وصناديق المرضى ويشار الى ان حتى الان كان يسمح لمن يفوق عمره ال 60 بالخضوع لهذه الفحوص، ويطلب من المواطنين الاخرين اجراء فحوص انتيغين