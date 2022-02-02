إسرائيل: المستورد يؤجل ارتفاع الأسعار بعد استئناف حركة "السترات الصفراء" احتجاجها

أضاف البيان أن "ديبلومات ليست مصنعا بل مستورد وموزع لمختلف المنتجات الغذائية والاستهلاكية"

أكد مستورد المواد الغذائية ديبلومات الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه من الوارد أن يتم تأجيل ارتفاع الأسعار المخطط له، إلى ما بعد عطلة عيد الفصح في أبريل/نيسان المقبل، وقالت الشركة في بيان "إن الزيادة المزمعة في الأسعار تأتي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وأن التأخير سيسبب مشاكل اقتصادية.

وأضاف البيان أن "ديبلومات ليست مصنعا بل مستورد وموزع لمختلف المنتجات الغذائية والاستهلاكية"، مشيرا أنه "عندما يرفع المصنعون الدوليون الأسعار ، يضطر" ديبلومات "إلى رفع الأسعار".

ويأتي هذا الإعلان بعد رد فعل شعبي عنيف حيث أن حركة "السترات الصفراء" استأنفت اليوم احتجاجها، وركزت على ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء البلاد، كما أن وزير المالية أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي، حيث قال ليبرمان "لن نتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اقتصاد تنافسي وعادل".

ومن المقرر أن ترفع هذه الزيادات تكلفة البضائع بعدة شيكل ، مع ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة ثلاثة إلى تسعة بالمائة، فيما كانت تكلفة السلع الاستهلاكية في إسرائيل بنحو ثلاثة بالمائة في عام 2021، وهي الأعلى منذ 13 عامًا، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء

يشار إلى أن ديبلومات تستورد علامات تجارية مثل Pringles و Heinz و Gillette و Oreo وغيرها الكثير.