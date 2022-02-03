تقرير: واترجيت الإسرائيلي- هل ينجو نتنياهو من كماشة القضاء؟

بعد تلقي الإيضاحات من النيابة العامة للدولة، ستظهر على السطح عدة خيارات قد تؤثر على الإجراءات الجارية

أطلق محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس المعارضة في الكنيست ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على افتضاح أمر الشرطة الإسرائيلية بتجسسها على هاتف شاهد رئيسي/ شاهد ملك بقضية محاكمة نتنياهو اسم فضيحة ووترجيت الإسرائيلية، وطالبوا الشرطة بإيضاحات.

وكشف تسجيل صوتي كشف عنه أمس لأول مرة، حصل عليه موقع N12 عن محادثة جرت بين محققي الشرطة في اللحظات التي سبقت دخول المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر غرفة التحقيق في عام 2018. مع العلم أن فيلبر وقع على صفقة نيابية أصبح بموجبها شاهد ملك ضد نتنياهو. أما التسجيل فهو يوثق حديثا دار بين المحققين بخصوص التنصت على هاتف الشاهد.

وعلق عضو الكنيست عن الليكود تساحي هنجبي على الموضوع بالقول " إن استخدام برامج التجسس لاختراق هواتف الموظفين العاملين في سلك الدولة غير المشتبه في ارتكابهم جريمة خطيرة، وبدون أمر من القاضي، بغرض انتزاع المعلومات والتنصت، يشكل انتهاكًا لا يطاق لحقوق المواطنة الأساسية، ويلوث الإجراءات القانونية بشكل لا يمكن إصلاحه. وأضاف أن "المشرع وفر للشرطة والنيابة أدوات قوية لحماية مجتمعنا من قوى الجريمة، وليس بهدف إساءة استخدام تلك الثقة والتورط بأنفسهم باتخاذ إجراءات غير قانونية".

وفي أعقاب الكشف عن استخدام برنامج بيغاسوس من قبل الشرطة دون تفويض طالب محامو الزوجين شاؤول وإيريس آلوفتش اليوم (الخميس) بعقد جلسة عاجلة بخصوص اختراق الهواتف المحمولة أو وقف المحاكمة. يشار الى أن الزوج ألوفتش متورط كذلك بتوفير التغطية الإيجابية لنشاط نتنياهو مقابل منافع شخصية.

بعد تلقي الإيضاحات من النيابة العامة للدولة، ستظهر على السطح عدة خيارات قد تؤثر على الإجراءات الجارية. أولاً، من المتوقع أن يبدأ الاستماع الى شهادة فيلبر خلال أقل من أسبوعين. ويمكن رفض شهادته بناء على رد النيابة.

وبحال ثبت أنه تم استخدام مثل هذه البرامج ضد أشخاص آخرين ذوي علاقة وسبق وأن أدلوا بشهاداتهم بالفعل، مثل شاهد الدولة نير حيفتس، فمن المحتمل أن يطلب الدفاع استدعاءهم إلى المحكمة مرة أخرى.

الإضافة إلى ذلك ، قد يؤثر ذلك على ادعاءات محامي الدفاع، وقد تنضم مسألة استخدام الوسائل اللاغية قائمة المطالبات بإعادة النظر بالمسألة برمتها ومناشدة العدالة أمام القضاة. لكن سيتم البت بهذه المطالب فقط في نهاية الإجراء. ناهيك عن احتمال لجوء المحامين الى القضاء بمطلب استبعاد شهادة كتلك أو أخرى تم الحصول عليها عبر إجراءات غير مناسبة، أو على الأقل إعطاؤها وزنًا أقل.

وفي الأول من شباط/فبراير، اعترفت الشرطة الإسرائيلية لأول مرة منذ نشر سلسلة التحقيقات في صحيفة "كالكليست" الاقتصادية حول استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج التجسس "بيغاسوس" لشركة NSO على هواتف المواطنين، اعترفت بحصول تجاوزات حيث "اكتشفت نتائج إضافية تغير بنواحي معينة وضع الأمور". وبحسب الشرطة، فان النتائج تم تسليمها الى المستشار القضائي المنتهية ولايته افيحاي ماندلبيت.