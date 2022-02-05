إسرائيل توافق على تسوية لم شمل 700 عائلة فلسطينية

"تم استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات لمن دخلوا فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية"

أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، أمس الجمعة، أن إسرائيل وافقت على 700 طلب لم شمل تقدم بها فلسطينيون للحصول على هوية فلسطينية.

وقال حسين الشيخ في بيان صحفي "تم استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات" للذين دخلوا السلطة الفلسطينية ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية، وأضاف أنه "جرى الحصول على 700 موافقة إسرائيلية، تشمل طلبات المتقدمين من المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني". حسب وكالة الأناضول التركية.

وتابع حسين الشيخ، أن ذلك "جاء عقب اجتماع عقده الخميس مع منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان". مؤكدا أن الاجتماع "ناقش العديد من القضايا، وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها بين الجانبين في اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس".

وكان حسين الشيخ، أعلن في 30 أغسطس/آب من العام الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على تسوية أوضاع 10,000 مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وذلك بعد 12 عاماً من توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الاسرائيلي، بعد تفاهمات بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، حسب موقع مكان الإسرائيلي.

يشار إلى أن الحكومة ستصوت خلال الأسبوع المقبل على القراءة الأولى من قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية والذي بادرت الى طرحه وزيرة الداخلية اييلت شاكيد. ولأول مرة يمنح الائتلاف اعضاءه حرية التصويت مع أو ضد القانون.

ويذكر أنه في الشهور الأخيرة، التقى غانتس بالرئيس الفلسطيني مرتين الأولى في أغسطس/آب الماضي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والثانية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بمنزل غانتس بمدينة "روش هاعين" قرب تل أبيب وسط اسرائيل.