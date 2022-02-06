33.374 مريض جديد بكورونا وتواصل ارتفاع عدد الحالات الخطرة الى 1263

يفسر مراقبون تراجع الناس عن الإقبال على اللقاحات بقرب إنهاء العمل بالشارة الخضراء ما يوهم أن الوباء في انحسار

بانضمام 33.374 مريض جديد بكورونا تواصل أعداد المصابين بالفيروس في إسرائيل بالارتفاع، بعد أن أقدم 115.904 على إجراء فحوصات في نهاية الأسبوع لاكتشاف المرض.

يشار إلى أن 661.355 شخص تلقوا الجرعة الرابعة حتى الآن في مقابل 4.447.657 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح. بينما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى لم يزد عن 6.692.594 وعدد الذين أقبلوا على الجرعة الأولى في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة لم يتجاوز الواحد والستين شخصا، وهو أقل عدد يومي من اللقاحات بهذه الجرعة، منذ أن بدأت حملة التطعيم قبل أكثر من عام.

كما تلقى الجرعة الثالثة أمس 197 شخصا في حين لم يتجاوز عدد المقبلين على الجرعة الرابعة في الساعات الأخيرة على 414.

ويفسر مراقبون تراجع الناس عن الإقبال على اللقاحات بقرب إنهاء العمل بالشارة الخضراء ما يوهم أن الوباء دخل طور التراجع والانحسار، هذا في الوقت الذي تواصل فيه ارتفاع عدد الحالات الخطرة الى 1263 ووصل إجمالي أعداد المتوفين منذ انتشار الوباء الى 9.139 شخصاً.

وكان مجلس وزراء كابينيت كورونا قد قرر تقليص العمل بالشارة الخضراء ، بناءً على توصية خبراء في النظام الصحي، على وقع إصابة المتطعمين ضد اوميكرون بالفيروس مجدداً ما يعني أن الفائدة التي تحملها الشارة الخضراء من الناحية الوبائية هي هامشية. ورحب التجار وأصحاب المحلات بالقرار. من ناحية أخرى، قال أنصار الشارة الخضراء، أن تمديد العمل بها يشجع الناس على الإقبال على التطعيم، لا سيما أن الصورة الوبائية الحالية في إسرائيل لا تسمح بتخفيف التقييدات. وبكل الأحوال، هناك إجماع بين جميع الخبراء على أن اللقاح يحمي من الإصابة على نحو خطير وحرج، بالاستناد الى بيانات وزارة الصحة.