أول امرأة في اسرائيل تتبوأ منصب المستشار القضائي للحكومة

تتمتع المحامية بهراف ميارا بخبرة ومعرفة كبيرة في مجالات القانون الإداري العام والقانون المدني

تم الإعلان عن انتخاب غالي بهراف ميارا بالإجماع لمنصب النائب العام اليوم الإثنين، الأمر الذي يفتح المجال أمام أول امرأة لتشغل هذا المنصب، علماً أنها ستخلف المستشار القضائي السابق المنتهية ولايته أفيحاي منلدبليت.

تتمتع المحامية بهراف ميارا بخبرة ومعرفة كبيرة في مجالات القانون الإداري العام والقانون المدني. وعملت المحامية غالي بهاراف ميارا في مكتب المدعي العام للدولة لأكثر من 30 عامًا ، وتبوأت منصب المدعي العام السابق لمنطقة تل أبيب وعمل في السنوات الأخيرة كمحام في القطاع الخاص.

وتلقت بهراف ميارا التهاني من أعضاء الائتلاف، وأولهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

واعتبر بينيت أن انتخاب بهراف ميارا "هو أحد أهم التعيينات وأكثرها حساسية في الخدمة المدنية، لا سيما في الوقت الراهن، نظرًا لتآكل ثقة الجمهور في أنظمة إنفاذ القانون، وتمثل أمامنا فرصة مهمة للحفاظ على ما تجدر المحافظة عليه وتصحيح ما يستوجب التصحيح".

وتابع رئيس الوزراء "نحن بحاجة إلى نظام جيد وقوي وجاد يثق به المواطنون. إضافة إلى ذلك، فإن الدور الأساسي للمستشار القضائي للحكومة هو مساعدتها على تنفيذ سياساتها في حدود القانون. فوظيفة الحكومة هنا أن تحكم وتعمل وتفيد مواطني الدولة وتدفع دولة اسرائيل قدما".

وبحسب النشر في موقع واللا فقد وجّهت الحركة من أجل جودة الحكم، أمس، رسالة إلى جميع أعضاء الحكومة تطلب منهم الحصول على مبررات التعيين من اللجنة المكلفة باختيار المستشار القضائي للحكومة، قبل التصويت عليها في الحكومة. فقد أفيد أن وثيقة التوصية التي قدمتها اللجنة لم تحدد أسباب ومبررات اختيار المرشحين النهائيين الثلاثة. وأوضحت الحركة من أجل جودة الحكم أهمية طلبها بالإشارة الى "أن عدم إحاطة الوزراء بكافة المعلومات عن المرشحين يمس في جوهر اختيار الشخص المناسب لهذات المنصب، وتلك هي مسؤوليتهم".