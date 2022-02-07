رئيس المعارضة الإسرائيلي يهاجم الحكومة على خلفية إساءة استخدام الشرطة برنامج بيغاسوس

هم عروا المواطنين، تعقبوا آثارهم، وتنصتوا على أسرارهم المحفوظة. ومن يدري لأي غرض شائن استثمرت هذه المعلومات؟

"هذا يوم أسود لدولة اسرائيل" صرح رئيس المعارضة وعضوالكنيست ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، خلال انعقاد الهيئة العامة للكنيست، للتعبير عن استيائه من سير عمل الحكومة فيما خص موضوع بيغاسوس والاستخدام الاعتباطي لبرنامج التجسس الذي طال شخصيات نافذة ومسؤولين كبار ومواطنين عاديين، وفق ما جاء في تقرير صحافي لموقع كلكاليست.

وبحسب النشر في موقع واينت، وجه نتنياهو انتقادات لاذعة للشرطة، محذرًا من تداعيات السكوت على تجاوزات الشرطة فقال: "بغض النظر عن قضيتي التي لها عواقب واسعة النطاق، فإن هذا الأمر يهم جميع مواطني الدولة، دون استثناء. لقد حدث شيء لا يمكن تصوره هنا. قام ضباط في الشرطة بالتجسس بشكل غير قانوني مستخدمين أدوات عدوانية على نحو لا مثيل له في العالم مستهدفين عددًا لا يحصى من المواطنين: صحفيون ونشطاء اجتماعيون ورؤساء بلديات ورجال أعمال وسياسيون وعائلاتهم.

وتابع نتنياهو "بتجسسهم هم عروا المواطنين، تعقبوا آثارهم، وتنصتوا على أسرارهم المحفوظة. ومن يدري لأي غرض شائن استثمرت هذه المعلومات؟ تم تحويل غاية برامج التجسس التي صممت في الأصل لإحباط الإرهاب ومحاربة أعدائنا الى أداة يومية بأيدي مسؤولي الشرطة يتجسسون بواسطتها على المدنيين، غير آبهين بانتهاكهم القوانين والقواعد كافة. وإذا ما شبهنا الأمر فإن ذلك مشابه لأن يقوم الجيش الإسرائيلي مثلاً باستخدام الطائرات المخصصة لضرب إيران وحزب الله وحماس لضرب مواطني إسرائيل. لم يسبق أن عرفت الدولى أمرًا من القبيل ويجب ألا نسمح بالمرور عن ذلك مر الكرام".

وكرر نتنياهو وفق الموقع اقتراح عضو الكنيست من الليكود ياريف لافين بتشكيل لجنة تحقيق حكومية مقبولة على الائتلاف والمعارضة: "بهذه الطريقة فقط سنستعيد ثقة الجمهور بدولتنا وديمقراطيتنا".

وشهدت الكنيست سجالات كلامية بين أعضاء من حزب الليكود ورئيس الوزراء نفتالي بينيت وفي إحداها تم الإدعاء أن بينيت أسبح رئيسًا للوزراء بسبب استخدام الشرطة للبرنامج في تحقيقات نتنياهو، ولم يتأخر رد بينيت الذي أجاب: "سبب وجودك في المعارضة هو الديمقراطية - وليس المؤامرة".

يشار الى أن بينيت كان قد تعرض لفضيحة الشرطة التي تورطت باستخدام برنامج التجسس جون الاستناد الى قاعدة قانونية ما شكل انتهاكا فاضحاً للحقوق المدنية في دولة ديمقراطية وتعهد إقامة لجنة تحقيق لتقصي الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية ستحقق في انتهاكات الشرطة الإسرائيلية حيث تثار ادعاءات بتجسسها على المواطنين باستخدام برامج التجسس وخصوصا في السنوات المنصرمة". وقال بارليف إن لجنة التحقيق سيرأسها قاض متقاعد وأن التحقيق سيكون شاملا عبر جميع أجهزة إنفاذ القانون وحتى المستويات العليا للسلطة".