الكنيست تقر اقتراح قانون المواطنة بالقراءة الأولى وسط امتناع الموحدة وميرتس

وفي المقابل، تمت المصادقة على اقتراح قانون خاص بالنائبة روتمان القاضي بتوفير حصص لتراخيص بالبقاء في اسرائيل

أقرت الكنيست مساء الإثنين في القراءة الأولى اقتراح قانون المواطنة المتعلق بحظر لم شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته وزيرة الداخلية آييلت شاكيد. ويفيد موقع واينت أن عملية التصويت تمت بأصوات الائتلاف باستثناء كتلتي الموحدة وميرتس بالرغم التخطيط المسبق بأن يمرر الاقتراح بالتعاون مع كتل اليمين في المعارضة.

وقالت الوزيرة بانتهاء التصويت "أن الصهيونية والمنطق انتصرا". وفي المقابل، تمت المصادقة على اقتراح قانون خاص بالنائبة سيمحا روتمان (هتسيونوت هدتيت/الصهيونية المتدينة) والذي ينص على توفير حصص لتراخيص بالبقاء داخل اسرائيل والمواطنة ومراقبة عدد التصاريح الممنوحة.

وقبل دقائق من التصويت، قدمت القائمة المشتركة طلبًا بتحويل التصويت على قانون المواطنة إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة. وقرر على إثر ذلك أعضاء الكنيست من حزب الليكود وشاس ويهدوت هتوراة، عدم المشاركة. وهدفت الخطوة الى منع الكتل اليمينية في المعارضة من التصويت لصالح القانون مع الائتلاف. وعلق النائب العربي عن المشتركة أحمد الطيبي على الاقتراح بالقول " هذا هو أحد القوانين الأكثر عنصرية في كتاب القوانين، قانون يسيء الى الجمهور العربي، ولا يمت الى الأمن بصلة".

حصل الاقتراح كذلك على موافقة اللجنة الوزارية على إثر نجاح الوزيرة شاكيد بتأمين مطلبها في الحكومة، على الرغم من معارضة بعض الأحزاب، لكنها اضطرت في الوقت نفسه للاستسلام لمطلب المعارضة بدعم الاقتراح الخاص لعضو الكنيست روتمان. ومن الجائز أن توحد الحكومة ضمن اقتراحها اعتراح المعارضة خلال عملية سن القانون المرتقب.