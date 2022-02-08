مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية: "الفيروس لن يختفي على الأرجح"

لا تزال نسبة الإصابات بالمتحور الجديد BA2 قليلة عندنا، ولا توجد حتى الآن علامات على انتشاره

صرح المدير العام لوزارة الصحة البروفيسور نحمان آش خلال حديث إذاعي مع 103 FM: "إن الفيروس لم يختف، ولن يختفي أيضًا. ما يتعين علينا عمله هو مواصلة وضع هذا الفيروس تحت المجهر ، دون توقف".

وأضاف المسؤول الصحي: " لا تزال نسبة الإصابات بالمتحور الجديد BA2 قليلة عندنا، ولا توجد حتى الآن علامات على انتشاره، ونأمل أن يبقى بتلك المعدلات. المتحورات الجديدة ستظهر في كل وقت، في حين أننا ملزمون بإبداء الحذر والاستعداد لمراقبة تطور المتحورات الجديدة وتقييم خطورتها".

في غضون ذلك، أبلغت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد عن نقص في وحدات الدم ، مشيرة الى أن الأمر من شأنه أن يؤثر على العلاج المقدم للمرضى. وقد أدى النقص في بعض الحالات بالفعل إلى إلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة. وبدأوا في بعض المستشفيات بأخذ تبرعات بالدم من كوادر المؤسسات الطبية وذويهم للتعامل مع النقص.

وكشفت وزارة الصحة عن إصابة 4730 شخصًا منذ منتصف ليلة أمس، وعدد المصابين بالفيروس في الوقت الحالي هو 318291 شخصًا، 1161 بحالة شديدة فيما 355 بحالة خطرة. وارتفع عدد الوفيات بكورونا الى 9226 مقارنة مع معطيات أمس حيث افيد بوفاة 9208 شخصاً.