الجيش الإسرائيلي يكشف عن مصنع لبيانات حرب الذكاء الاصطناعي

"يمكن للبيانات والذكاء الاصطناعي أن يربحا الحروب حقًا ... ليس فقط الأسلحة والطائرات النفاثة والغواصات"

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن "مصنع" لبيانات الحرب الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستراتيجيته، كجزء من أسبوع بلافاتنيك للذكاء الاصطناعي الافتراضي بجامعة تل أبيب.

وأكد مدير إدارة التحول الرقمي في الجيش الإسرائيلي، أفيعاد دغان، "أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، وافق قبل أسابيع قليلة فقط على استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي"، مضيفا أنه "يمكن للبيانات والذكاء الاصطناعي أن يربحا الحروب حقًا ... ليس فقط الأسلحة والطائرات النفاثة والغواصات". حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتابع دغان، "السرعة التي يمكننا بها صنع سلاح جديد تختلف تمامًا عن صنع سلاح مادي". مؤكدا "أنها أكثر مرونة وتكيفًا بشكل كبير من أي نوع من شبكات الذكاء الاصطناعي" ، بما في ذلك التأخيرات الطويلة والموارد اللازمة لشراء طائرة F-35 ومعظم الأسلحة الجديدة الأخرى للقوات.

وأعطى دغان مثالاً عن كيفية قيام مجموعة متنوعة من نقاط البيانات بتجميع الاكتشاف الحسي للعدو ، وتقييم هوية العدو ، والتحقق من خيارات جيش الدفاع الإسرائيلي المختلفة ضمن النطاق للرد ، وتحليل كمية الوقود المختلفة التي بقيت لدى الطائرات بدون طيار أو الوحدات الأخرى - و ثم أرسل بسرعة أمر الاستهداف الأكثر مثالية.

وأشار دغان أن قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستكون ذات أهمية كبيرة في أي حرب مستقبلية محتملة مع حزب الله في لبنان حيث طور الجيش الإسرائيلي بالفعل قائمة بآلاف الأهداف.