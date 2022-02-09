إسرائيل تقصف مواقع إطلاق صواريخ في سوريا ردا على إطلاق النار على أراضيها

"دوي صفارات الإنذار منذ فترة وجيزة في أم الفحم ومنطقة السامرة بعد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه استهدف مواقع إطلاق "صواريخ أرض - جو" في سوريا "بما في ذلك رادارات سورية وبطاريات مضادة للطائرات" ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه شمال اسرائيل من الاراضي السورية ليلة الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه في تويتر، "دوي صفارات الإنذار منذ فترة وجيزة في أم الفحم ومنطقة السامرة بعد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا انفجر في الهواء." حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وسُمع صوت سيارات إسعاف في بعض أحياء دمشق بعد الغارات الجوية، بحسب موقع صوت العاصمة السورية. وبحسب ما ورد استهدفت الضربات مواقع تابعة لنظام الأسد والجماعات إيرانية.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية، أن الدفاعات الجوية للجيش تصدت "لأهداف معادية" في سماء دمشق، وأسقطت عددا منها.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري، أنه حوالي الساعة 12،56 من فجر اليوم نفذت إسرائيل ضربات جوية من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذت بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مضيفة أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق تبين أن الهجوم تسبب في مصرع جندي وإصابة 5 آخرين بجروح، إضافة إلى خسائر مادية .

يشار أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ دفاع جوي سوري باتجاه إسرائيل، في أبريل/نيسان سقط صاروخ دفاع جوي سوري بالقرب من ديمونا بعد إطلاقه باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت سوريا.