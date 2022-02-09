الجيش الإسرائيلي يهدم مبان غير قانونية في مستوطنة حومش بالضفة الغربية

كانت قوات الأمن قد هدمت بالفعل المنازل والمباني المؤقتة الأخرى في المستوطنة، في أواخر ديسمبر / كانون الأول

توجه مئات الجنود الإسرائيليين، ليلة أمس الثلاثاء، إلى مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية، لهدم 9 مبان غير قانونية أقيمت في الموقع ، من بينها المبنى الذي كان يستخدمه طلاب المدرسة الدينية كمساكن للنوم والعيش فيه.

وكانت قوات الأمن قد هدمت بالفعل المنازل والمباني المؤقتة الأخرى في المستوطنة، في أواخر ديسمبر / كانون الأول وأوائل يناير / كانون الثاني.

ورغم تظاهر عدة آلاف من الإسرائيليين للاحتجاج على إخلاء مدرسة حومش الدينية، رفضت الحكومة الإسرائيلية بقاء السكان في المستوطنة، معتبرة أنها واحدة من أربع بلدات تم إخلاؤها كجزء من خطة فك الارتباط عن غزة في عام 2005.

وفي سياق آخر، قامت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإخلاء "مستوطنة جديدة" بالقرب من بلدة رهط البدوية في النقب ، أقامها نشطاء إسرائيليون من اليمين ، كما اعتقلت شخصين بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

وكان نشطاء يمينيون قد أطلقوا اسم زوجة رئيس الوزراء السابقة بولا بن غوريون على المستوطنة ولقبوها، ب"معاليه باولا" ، وبحسب المبادرين لهذه الحركة، فإن "معاليه باولا هي النقطة الأولى في سلسلة نقاط الاستيطان في النقب" وقالوا انها تشكل "رد فعل صهيوني على عدم وجود حكم وسيادة في النقب في مواجهة تمدد تشتيت البدو وتبييض المباني غير القانونية في المنطقة من قبل الحكومة ". بحسب تعبيرهم.

وكانت المنطقة قد عرفت في مطلع شهر يناير/كانون الثاني اندلاع اشتباكات بين متظاهرين بدو وقوات الأمن الإسرائيلية، ويعيش في صحراء النقب أكثر من 250 ألف مواطن بدوي بينهم عدد كبير يعيشون في قرى غير معترف بها من قبل اسرائيل.