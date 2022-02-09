وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 37559 حالة إصابة جديدة، و عدد الحالات الخطيرة لا تزال مستقرة في البلاد

أشارت الوزارة أن عدد المصابين بحالة خطرة قد بلغ ذروته وسيبدأ الآن في الانخفاض ببطء

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 37559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة إلى 320470 في البلاد.

وأشارت الوزارة أن عدد المصابين بحالة خطرة قد بلغ ذروته وسيبدأ الآن في الانخفاض ببطء، حيث أن عدد المرضى بحالة شديدة ارتفع بشكل طفيف فقط من 1161 أمس الثلاثاء إلى 1164 يوم الأربعاء.

ومن جانبه، قال البروفيسور عيران سيغال إن الأرقام المسجلة في إسرائيل في الأيام الأخيرة تقل بنسبة 35٪ عما كانت عليه قبل أسبوعين، مؤكدا في حديث لراديو الجيش اليوم الأربعاء، أن "الأمر سيستغرق أسابيع قليلة أخرى للوصول إلى أرقام أقل".

يشار أنه حتى الآن، تم تسجيل 9303 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الوباء، كما تم إجراء 154،878 اختبارًا لفيروس كورونا في جميع أنحاء إسرائيل أمس الثلاثاء، بمعدل إيجابي يبلغ 24.25٪.

كما يستمر الرقم R ، الذي يشير إلى متوسط ​​عدد الأشخاص الذين يصيبهم كل مريض إيجابي في الانخفاض ويقف الآن عند 0.79. في ذروة موجة أوميكرون ، كانت أعلى من 2.

وفي نفس السياق، يعمل مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، ومركز شعاري تسيديك الطبي في القدس ومركز شيبا الطبي في رمات غان، حاليًا بأكثر من 100٪ من طاقتهم، حيث أن باقي المستشفيات تشهد عبئًا زائدًا من حيث المرضى بينما كان أكثر من 4600 موظف لا يزالون في عزلة صباح اليوم الأربعاء.