القدس: إطلاق نار على حافلة وإصابة سائقها بجروح طفيفة والشرطة تطوق المكان

تضاربت الشهادات بخصوص طبيعة الاعتداء، فقد أكد بعض ركاب الحافلة انه إطلاق نار فيما قال آخرون إنها حجارة

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن سائق حافلة أصيب بجروح طفيفة في هجوم إطلاق نار مشتبه به في شارع ليفي اشكول في حي الذخيرة.مدينة القدس، وجرت مطاردة المشتبه من طرف عناصر الشرطة غير أنه فر من مكان الحادث.

وبدا أن مقطع فيديو أمني من مكان الحادث يظهر المشتبه به وهو يطلق النار من مسافة قريبة على الحافلة ، مما أدى إلى تحطم الزجاج و إصابة سائق الحافلة بجروح طفيفة.

وصل المسعفون والمسعفون من نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث ولم يبلغوا عن وقوع إصابات أخرى. تم تقديم المساعدة في مكان الحادث لراكب يعاني من القلق بسبب الهجوم.

تم الإبلاغ عن الهجوم في البداية على أنه حادث رشق حجارة ، لكن يبدو أن لقطات الكاميرا الأمنية والرصاص التي تم العثور عليها في مكان الحادث تؤكد وجود بندقية.

وتضاربت الشهادات بخصوص طبيعة الاعتداء، فقد أكد بعض ركاب الحافلة أن أحدهم أطلق النار باتجاه نوافذ الحافلة ما أدى الى تهشم بعضها في حين قال آخرون إن الجاني ألقى الحجارة.

وبدأت العديد من قوات الشرطة، بقيادة قائد منطقة القدس دورون تورجمان،في التحقيق في الحادث والبحث عن مشتبه به شوهد وهو يهرب من مكان الحادث. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات فى هذا الوقت. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات لكن وقعت أضرار.