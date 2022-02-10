وقف مزاد علني خشية أن تكون المعروضات استخدمت ضد اليهود في معسكرات الاعتقال

تتضمن المجموعة طوابع معدنية تشتمل على إبر على شكل أرقام وصفها بائع المزاد بأنها أكثر قطع المحرقة إثارة للصدمة

أمرت محكمة في تل ابيب اليوم الخميس، بإجراء دراسة للبت في مدى صحة الإدعاء بأن مجموعة أدوات وشم قد استخدمت ضد اليهود في معسكرات الاعتقال النازية، في إطار دعوى تم بحسبها وقف مشروع بيع بالمزاد العلني لهذه المجموعة، التي أطلق عليها "رزمة أوشام أوشفيتس".

وتتضمن المجموعة طوابع معدنية تشتمل على إبر على شكل أرقام مرتبطة بها، في القدس بأنها "أكثر قطع المحرقة إثارة للصدمة". وكانت التوقعات أن يبلغ سعر الطوابع من 30 ألف دولار إلى 40 ألف دولار.

ومع ذلك، تم تعليق البيع بعد أن وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب على طلب الناجين من المحرقة بفحص الأمر.

وطلبت المحكمة من مركز ياد فاشيم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست في القدس التأكد من حقيقة هذه المعروضات وصحة نسبها الى تلك الفترة الزمنية التاريخية، قبل أن تقرر المحكمة ما إذا كان ينبغي السماح للمزاد بالمضي قدمًا.

وأصدر ياد فاشيم تقريرًا من خمس صفحات، جاء فيه: "من غير المرجح أن تكون هذه الأوشام قد استخدمت على أجساد الضحايا من اليهود، على الرغم من أن هذا لا يمكن تحديده على وجه اليقين"، وفقًا لرويترز ، التي اطلعت على نسخة من التقرير.

وكان من المقرر صدور التقرير يوم الخميس على أن يرجأ صدور حكم المحكمة الى وقت لاحق. وأوضح التقرير أنه على ضوء العمل باستخدام الوشم على أجساد السجناء حتى أواخر عام 1941 فإن "الغالبية العظمى" من هؤلاء الضحايا كانوا معتقلين سياسيين غير يهود.

وقال التقرير، وفقاً لرويترز، إنه بعد فحص القوالب المعروضة في المزاد العلني، تبين أنه "من الواضح أنه لم يتم استخدامها بانتظام" وأنه تم تنظيفها.

ورفض مدير المزاد مئير تسولمان طلب إجراء مقابلة عبر تلفزيون رويترز يوم الأربعاء قائلا إنه ينتظر حكم المحكمة.