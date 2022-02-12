دراسة إسرائيلية تؤكد أن النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح ضد كورونا

وفقا للدراسة، كانت نسبة النساء اللواتي أبلغن عن آلام في الذراع بعد تلقي اللقاح أعلى سبع مرات بعد الجرعة الأولى

أكدت دراسة إسرائيلية حديثة، أن النساء أكثر عرضة مرتين من الرجال للإبلاغ عن الآثار الجانبية بعد تلقي لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر.

وأشارت البيانات المنشورة في التقرير إلى أن الباحثون ووجدواأ ن النساء أكثر عرضة بـ 1.89 مرة للإبلاغ عن الآثار الجانبية بعد الجرعة الأولى من اللقاح و 1.82 مرة بعد الجرعة الثانية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، مانفريد جرين، لموقع NoCamels الإسرائيلي، "لا نعرف الآلية المتضمنة ، ولكنها قد تكون مرتبطة بالاختلافات بين الجنسين في جهاز المناعة أو في إدراك الآثار الجانبية. أحد الاحتمالات هو أن الجهاز المناعي لدى النساء يستجيب بقوة أكبر من الرجال المستضدات الأجنبية "،

وفقا للدراسة، كانت نسبة النساء اللواتي أبلغن عن آلام في الذراع بعد تلقي اللقاح أعلى سبع مرات بعد الجرعة الأولى و 4.13 مرة بعد الجرعة الثانية، كما أن نسبة النساء اللواتي أبلغن عن صداع بعد تلقي اللقاح كانت أعلى أيضًا من نسبة الرجال - 9.15 مرة أعلى بعد الجرعة الأولى و 3.28 مرة بعد الجرعة الثانية.

يشار إلى أن التقارير المقدمة إلى وزارة الصحة هي للأشخاص الذين تعرضوا لأعراض جانبية بعد تلقي جرعة من لقاح بيونتك، فايزر، بين ديسمبر/كانون الأوَّل 2019 ويونيو/حزيران 2021. كما تضمن ثلاثة مسوحات إضافية أجريت في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول من العام الماضي.