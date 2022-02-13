خبير إسرائيلي يؤكد أن عدد الحالات الخطيرة بفيروس كورونا في البلاد سينخفض ​​قريباً إلى أقل من 1000

بحلول نهاية الأسبوع المقبل سيكون لدينا أقل من 1.000 أو ربما نصل حتى إلى 800 حالة خطيرة في المستشفيات

أكد أحد كبار مستشاري الحكومة في مكافحة وباء الفيروس التاجي، البروفيسور عيران سيغال، أمس السبت، أنه من المتوقع أن ينخفض عدد مرضى كوفيد الذين يدخلون المستشفى في حالة خطيرة ​​إلى أقل من 1000 ابتداءا من الأسبوع المقبل، في حين أن الموجة الخامسة للفيروس تستمر في التراجع.

وأضاف عيران سيغال لقناة 12 الإسرائيلية، "نقدر أن الإصابات ستستمر في اتجاهها التنازلي، وبحلول الأسبوع المقبل يمكن أن يكون لدينا 10000 أو 20000 حالة في اليوم، وبحلول نهاية الأسبوع المقبل سيكون لدينا أقل من 1.000 أو ربما نصل حتى إلى 800 حالة خطيرة في المستشفيات".

وأشار عيران سيغال، أنه "بحلول نهاية الموجة الخامسة الناجمة عن متحور أوميكرون، من المحتمل أن يكون نصف سكان إسرائيل الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين شخص قد أصيبوا".

وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي في معدلات الاعتلال في الأيام الأخيرة، لا يزال عدد الحالات الخطيرة مرتفعا، بحيث تم تسجيل اليوم الأحد 1057 حالة، فيما كانت الأحد الماضي 1259 حالة، وهو أعلى رقم مسجل في إسرائيل منذ بداية الوباء.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تسجيل 18020 إصابة بفيروس كورونا أمس السبت، مضيفة أن معدل الإصابة بالعدوى يستمر في الانخفاض حيث بلغ الآن 0.73 ؛ وهو رقم يشير إلى أن الوباء آخذ في الانخفاض، وأشارت أنه حتى نهاية الأسبوع، توفي 27 مريضًا، ليرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 9466.

وقالت وزارة الصحة إن الحالات الشديدة كانت أكثر شيوعًا بين الأشخاص غير المطعمين. من بين المرضى غير المطعمين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق ، كانت هناك 349.2 حالة خطيرة لكل 100.000 شخص، مقارنة بـ 28.8 للمرضى الذين تم تطعيمهم.

وأضافت الوزارة أنه حتى يوم الجمعة ، لم يتبق سوى 298454 حالة نشطة، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.