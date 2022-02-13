سفير إسرائيل لدى البحرين: مذكرة التفاهم التي وقعها غانتس في البحرين تعتبر تطور في العلاقة بين البلدين

أكد السفير لـ i24NEWS أن المقبرة اليهودية في المنامة سيتم ترميمها.

قال سفير إسرائيل في المنامة في البحرين، إيتان نائيه، اليوم الأحد، إن "الإتفاقية الأمنية التي وقعها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال زيارته للبحرين هي أول اتفاقية تعاون دفاعي مع دولة خليجية"، مضيفا "نأمل أن تتطور هذه الإتفاقية لمصلحة الجانبين لأن بلدينا يواجهان تهديدات مشتركة يجب مواجهتها".

وأكد إيتان نائيه في تصريح له لـ i24NEWS، "ضابطا إسرائيليا سيكون مقره الرئيسي في المنامة في الأسابيع المقبلة وسيعمل كحلقة وصل مع الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في المملكة". مشيرا "أجرينا مناورة تعاونية في ثلاثة بحار هي البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج الفارسي"

وتابع السفير لـ i24NEWS، بشأن الهجمات الأخيرة للحوثيين من اليمن التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة في الأسابيع الأخيرة، أن "رؤية قدرات ووسائل (الحوثيين) للوصول إلى أهداف بعيدة يثير قلق الجميع وهو قلق الدول. في المنطقة بما في ذلك إسرائيل ".

وأضاف إيتان نائيه، "نأمل أن نرى روابط مالية متنامية بين إسرائيل والبحرين" ، مؤكدا "نحن على يقين تام من أن العلاقات الاقتصادية وحجم التجارة بين الدولتين ستزداد ". مشيرا إلى أن قلة من الإسرائيليين فقط هم زاروا البحرين حتى الآن.

وأشار السفير لـ i24NEWS، "أن الرحلات الجوية بين البلدين بدأت قبل موجة أوميكرون فقط، ولهذا السبب زار أقل 2000 شخص من زار البحرين حتى الآن فقط" مضيفا "نأمل أن يقوم الإسرائيليون والبحرينيون برحلات قطرية بحلول الصيف، لدينا الكثير من القواسم المشتركة من حيث الاهتمام والتدريب في عدة مجالات ".

وأكد السفير لـ i24NEWS أن المقبرة اليهودية في المنامة سيتم ترميمها.