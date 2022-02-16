وزارة الصحة الإسرائيلية توصي برفع قيود كورونا تدريجيًا

سيتم إلغاء الحجر الصحي عن الإسرائيليين غير المطعمين العائدين إلى إسرائيل، وفحص كورونا يجرى عند العودة فقط

من المزمع أن ينظر رئيس الوزراء نفتالي بينيت غدًا الخميس، في الخطة التي أقرتها وزارة الصحة الإسرائيلية الأربعاء، فيما يخص تخفيف التقييدات المتعلقة بوباء كورونا، حد إلغاء بعضها تدريجيًا. ومن المتوقع، أن يتم إقرار هذه الخطة بعد إخضاعها للنقاش.

وكان وزير الصحة نيتسان هوروفتس قد توصل مع كبار المسؤولين في وزارته الى اتفاق حول البنود الرئيسية في الخطة الهادفة إلى إلغاء العمل بقيود كورونا بصورة تدريجية. وتقرر إلزام العائدين من الخارج إجراء فحص كورونا فقط عند هبوطهم في مطار بن غوريون، كما سيتم إلغاء الحجر الصحي عن الإسرائيليين غير المطعمين العائدين إلى إسرائيل، وسيسمح للأطفال الأجانب حتى سن 12 عامًا بدخول البلاد بصحبة والديهم المُلقحين لكن تفرض عليهم العزلة الى أن تظهر نتائج الفحص السلبية.

وتقرر أيضًا عدم السماح للأجانب غير الملقحين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بدخول البلاد، ولن يتم تمديد الشارة الخضراء للحالات المعرضة للخطر. وأفيد أيضًا أنه في هذه المرحلة لن يتم إلغاء الإلتزام بوضع الكمامة في الأماكن المغلقة.