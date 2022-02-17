وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية في زيارة عمل أولى في المغرب يوم الأحد

رغم العلاقات التجارية القائمة ووجود الصناعة الإسرائيلية في المغرب، فانّ حجم التعاون الاقتصادي يعتبر جزئيًا

قالت وزيرة الإقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بربيباي إن "المغرب بلد مهم لإسرائيل سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا. أذهب إلى هناك من أجل وضع البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لوجود تجارة مثمرة بين البلدين. رغم العلاقات التجارية القائمة ووجود الصناعة الإسرائيلية في المغرب، فانّ حجم التعاون الاقتصادي يعتبر جزئيًا مقارنةً بالإمكانات، التي سيساهم إستنفاذها في النمو الاقتصادي للبلدين بشكل كبير".

وتغادر وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا بربيباي الأسبوع المقبل إلى المغرب في أول زيارة عمل اقتصادية لها منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي إطار زيارتها، ستوقع الوزيرة بربيباي على اتفاقية تعاون اقتصادي-تجاري تاريخية، والتي تشكّل خطوة مهمة في إرساء البنية التحتية الاقتصادية لممارسة الأعمال التجارية بين البلدين.