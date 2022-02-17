نائب عربي في الائتلاف الحكومي يصف "إسرائيل بأنها دولة محتلة"

يعتقد أن خلفية التوتر بين الموحدة والحكومة تعود إلى قرار لجنة التشريع الوزارية رفض مشروع قانون للموحدة

أطلق النائب العربي في الكنيست، رئيس حزب الموحدة المؤتلف مع حكومة التغيير الراهنة منصور عباس تصريحًا وصف من خلاله دولة إسرائيل في حديث لراديو مكان اليوم الخميس، على أنها "دولة محتلة وتميز ضد مواطنيها العرب".

وبحسب موقع ماكو الإسرائيلي، تتعرض الموحدة في الفترة الأخيرة إلى كثير من الانتقادات في الشارع العربي في إسرائيل لا سيما على خلفية تصويتها الى جانب قرارات حكومية مثيرة للجدل. وقررت الكتلة أمس للمرة الثانية هذا الأسبوع، عدم تأييد اقتراحات القوانين الحكومية وتم إلغاء جدول الأعمال تقريبًا. ومع ذلك، وافق نواب الموحدة على التصويت ضد اقتراحات القوانين الخاصة بالمعارضة.

وقال نواب من الائتلاف إن خلفية التوتر بين الموحدة والحكومة تعود إلى قرار لجنة التشريع الوزارية برفض مشروع قانون النائب عن الموحدة إيمان الخطيب ياسين الذي يدعو إلى منح مزايا ضريبية للسكان البدو في القرى غير المعترف بها حكوميًا في النقب، أسوة بسائر البلدات الأخرى، هذا إلى جانب تصرف أعضاء التحالف بخصوص قانون المواطنة الذي أقر مؤخرًا بالقراءة الأولى.

وأقرت الكنيست في القراءة الأولى اقتراح قانون المواطنة المتعلق بحظر لم شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته وزيرة الداخلية آييلت شاكيد، في السابع من شباط الجاري. وأفاد موقع واينت أن عملية التصويت تمت بأصوات الائتلاف باستثناء كتلتي الموحدة وميرتس بالرغم التخطيط المسبق بأن يمرر الاقتراح بالتعاون مع كتل اليمين في المعارضة.