خبير إسرائيلي : ما يقرب من نصف سكان البلاد أصيبوا بأوميكرون

أشارت الوزارة إلى انخفاض الحالات الجديدة في البلاد في الأسابيع الأخيرة، بعد أن بلغ انتشار "أوميكرون" ذروته

قال كبير مستشاري الحكومة الإسرائيلي في مكافحة وباء كورونا إيران سيغال، أمس الجمعة، إن العدد الفعلي للحالات التي أصيبت بأوميكرون في البلاد بلغ حوالي 4.5 مليون حالة بما يتجاوز الأرقام الرسمية، أي ما يقرب من نصف سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من 9 ملايين.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 152.411 إصابة جديدة منها 808 حالات خطيرة، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي توفي 249 إسرائيليًا بالفيروس ليرتفع عدد القتلى منذ بداية الوباء إلى 9828، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وأشارت الوزارة إلى انخفاض عدد الحالات الجديدة في البلاد في الأسابيع الأخيرة، بعد أن بلغ انتشار المتحور "أوميكرون" ذروته الشهر الماضي، مؤكدة أن 4,459,073 تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح وإن708,952 تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أكد الخميس الماضي بان موجة اوميكرون انكسرت وبأن استخدام الشارة الخضراء سيتوقف وبأن الحكومة ستعلن عن تسهيلات اضافية خلال الايام المقبلة.