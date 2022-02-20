إسرائيل: وزيرة الداخلية تنظر في منع دخول مسؤولي منظمة العفو الدولية الى البلاد

إسرائيل سمحت لنشطاء حركة المقاطعة الذين يشتبه بتورطهم بالإعتداء على مستوطنين بالدخول إليها

كشف موقع يسرائيل هيوم، في سبق صحفي، أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تنظر في منع نشطاء منظمة العفو الدولية الذين يدعمون حركة المقاطعة من دخول البلاد. ويأتي ذلك على خلفية التقرير الأخير الصادر عن المنظمة حيث اتهمت إسرائيل من خلاله قبل أسابيع قليلة بأنها دولة فصل عنصري فضلاً عن اتهامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويفيد الموقع أن وزيرة الداخلية لديها الصلاحيات بحظر دخول هؤلاء الأشخاص، ومع ذلك فهي تجري حاليًا مشاورات داخلية في مكتبها ومع المسؤولين في سلطة السكان، وستقوم لاحقًا بتوسيع دائرة التشاور إلى وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بتلك الخطوة الى جانب تحديد الآليات اللازمة لذلك.

وبحسب "يسرائيل هيوم" فإن السلطات في إسرائيل سمحت لنشطاء حركة المقاطعة (BDS) المتطرفين، يشتبه بتورطهم بالإعتداء على المستوطنين، بدخول البلاد. وأفيد أنه تمت الموافقة على الرغم من أن منظمة DMU التي ترصد وتوثق عمليات انتهاك القانون من قبل نشطاء أجانب وإسرائيليين وفلسطينيين ينشطون ضد دولة إسرائيل، قالت إنها قدمت للسلطات الإسرائيلية المعنية أدلة على انتهاك أولئك الناشطين لقانون المقاطعة.

ويتألف الوفد من 50 عضوًا في AFPS، وهي منظمة مسؤولة عن حركة المقاطعة في فرنسا سبق أن شملتها وزارة الشؤون الاستراتيجية بالفعل في القائمة السوداء التي تضم ممولي النشاطات الإرهابية. وعلمت "إسرائيل هيوم" أن وزارة الداخلية أحالت مسألة دخولهم إلى وزارة الخارجية للتشاور، في أعقاب اعتداء على أحد المستوطنين وقع في عام 2019، غير أن هذه أعلنت أن أعضاء الوفد لم يستوفوا معايير الرفض.

ولم يرد أي تعليق على الأمر من جانب منظمة العفو الدولية. من جانبها، أفادت وزارة الخارجية بأنه "بناءً على المعلومات الواردة حول الوفد والفحوصات الإضافية التي أجريناها، خلصت تقديراتنا إلى عدم وجود أي أساس لمنع الوفد من الدخول طبقًا للمعايير المحددة في التعديل 28 لقانون الدخول إلى إسرائيل (رفض الدخول على أساس المقاطعة) ".

ونشرت وزارة الخارجية رداً رسميا على تقرير أمنستي الأخير، وجاء فيه "تستخدم منظمة العفو البريطانية بنشرها هذا التقرير الكاذب، معايير مزدوجة الى جانب الشيطنة لنزع الشرعية عن إسرائيل. وهذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة. ففي نهاية الأسبوع الماضي، فقط تعرض يهود في لندن للهجوم. التقرير هو في الواقع ضوء أخضر للمهاجمين ومن في حكمهم للإعتداء ليس فقط على إسرائيل بل على اليهود في جميع أنحاء العالم".