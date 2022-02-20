إسرائيل تسمح للسائحين الدخول دون تلقيح ضد كورونا بداية آذار المقبل

السائحين الملقحين أو غير الملقحين ضد فيروس كورونا مسموح لهم بدخول البلاد بداية مارس

في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس عصر اليوم الأحد، عن سلسلة من التسهيلات لقيود كورونا تخص نظام التعليم ومطار بن غوريون.

وبحسب الإعلان الجديد: إن السائحين الملقحين أو غير الملقحين ضد فيروس كورونا مسموح لهم بدخول البلاد بداية مارس/ آذار المقبل.

وقال البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن دخول البلاد لا يزال يتطلب فحص كورونا "PCR"، قبل الوصول إلى إسرائيل.

بالنسبة للإسرائيليين، سيتم إلغاء شرط إجراء اختبار المستضد قبل الصعود إلى الطائرة ولن يُطلب من الإسرائيليين العائدين إلى إسرائيل إجراء اختبار PCR إلا عند عودتهم الى البلاد. وسيتم إلغاء الالتزام بعزل الإسرائيليين الذين لم يتم تطعيمهم، رهنا بنتيجة سلبية لاختبار PCR في مطار بن غوريون.