وصول 75 مهاجرا جديدا إلى إسرائيل وسط توترات بشأن أوكرانيا

قالت وزيرة استيعاب المهاجرين، إن رسالتنا إلى يهود أوكرانيا واضحة للغاية - إسرائيل ستبقى وطنهم على الدوام

أكدت وزارة الهجرة واستيعاب المهاجرين الإسرائيلية، أن 75 مهاجرا جديدا من أوكرانيا وصلوا أمس الأحد إلى إسرائيل في رحلة أولى ومن المقرر أن يصل 22 آخرون في وقت لاحق اليوم الإثنين، وذلك في ظل التوترات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا إلى مستويات عالية جديدة.

وقالت وزيرة استيعاب المهاجرين بنينا تمنو-شاتا، إن "رسالتنا إلى يهود أوكرانيا واضحة للغاية - إسرائيل ستبقى وطنهم على الدوام"، مؤكدة "أبوابنا مفتوحة لهم في الأوقات العادية وكذلك في حالات الطوارئ". حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

وأضافت الوزيرة "اليوم يسعدنا أن نحيي عشرات المهاجرين من أوكرانيا، ونحن على استعداد لاستيعاب الآلاف الذين يريدون الانتقال إلى إسرائيل ... نحن ننتظر بأذرع مفتوحة".

وفي نفس السياق، قال جانا كوفلينكو، التي وصلت من كييف مع زوجها إيفجيني وابنتهما، "إنه أمر مخيف الآن في أوكرانيا. الكل يتحدث فقط عن الحرب. حتى اللحظة الأخيرة كنا قلقين من إلغاء الرحلة بسبب الموقف ".

ومن جانبه قال جيدي شميرلنغ، من الزمالة الدولية للمسيحيين واليهود، التي ساعدت في تنظيم الوصول، إن المهاجرين كانوا متوترين في الساعات التي سبقت الرحلة، مشيرا في تصريحه لإذاعة الجيش، "عندما أقلعت الطائرة ، كان هناك تصفيق". مؤكدا أنه كان من المقرر أن يهاجر الوافدون الجدد بدلاً من التسرع في القيام بذلك بسبب الأزمة الحالية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أصدرت السبت الماضي دعوة جديدة للإسرائيليين في أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور، وسط تحذيرات غربية متزايدة من غزو روسي وشيك، مؤكدة أمس الأحد أنه تم افتتاح القسم القنصلي الإسرائيلي في كييف وهو ما لا يفعله عمومًا - لتقديم الخدمات القنصلية للإسرائيليين الذين يتطلعون إلى مغادرة البلاد.

يشار أنه يوجد في أوكرانيا حوالي 43300 شخص يعرّفون أنفسهم على أنهم يهود ونحو 200 ألف مؤهلون للهجرة إلى إسرائيل بموجب قانون العودة لليهود وأقاربهم، وفقًا لدراسة ديمغرافية أجريت عام 2020 ليهود أوروبا.