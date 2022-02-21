سفير إسرائيل لدى أوكرانيا: نشعر بقرب ساعة الصفر ونستعد لجميع أنواع السيناريوهات

أضاف السفير في تصريح خاص لـi24NEWS، "أن السفارة تواصل دعوة الإسرائيليين لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت"

أكد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، أمس الأحد، أن"السفارة الإسرائيلية تستعد لجميع أنواع السيناريوهات، و اعتبارا من اليوم ، نحن باقون هنا في أوكرانيا، لأن وجودنا هنا ضروري للإسرائيليين الذين يقيمون هنا في أوكرانيا" .

وأضاف السفير في تصريح خاص لـi24NEWS، أن السفارة تواصل دعوة المواطنين الإسرائيليين لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن ". مشددا على أن الأجواء في أوكرانيا: "نشعر بزيادة التصعيد، ونعتقد أننا نقترب من نقطة القرار، لكن لا يعرف المرء ما سيحدث، ومتى سيحدث ، وما إذا كان سيحدث. "

وتابع السفير لـi24NEWS، "نبقي قنوات الحوار مفتوحة - نتحدث طوال الوقت مع كل من روسيا وأوكرانيا ... وسنواصل التحدث مع الجميع لأن أولويتنا القصوى هي أمن الموظفين وأمن المواطنين" .

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت الخميس المنصرم برودسكي بعد ظهور تقارير تفيد بأن إسرائيل طلبت مساعدة إجلاء محتملة من روسيا في حالة الغزو ، لكن المبعوث قال إن هذه الرسالة ربما أسيء تفسيرها، مؤكدا أن "الرسائل التي نقلناها إلى الروس في نفس المحادثة التي جرت قبل أيام قليلة هي أولاً وقبل كل شيء رسالة تهدئة ... والرسالة الثانية - اهتمام حقيقي بأمن الموظفين وأمن المواطنين. « مشيرا أن هذه الرسالة ربما أسيء تفسيرها وأنه أوضح النية من وراءها لوزارة الخارجية عند استدعائه.