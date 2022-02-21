تعيين أربعة قضاة جدد في المحكمة العليا الإسرائيلية من بينهم قاضٍ عربي

أثنى وزير القضاء ساعر على انتخاب اللجنة وقال: 'القضاة الأربعة الجدد المنتخبون للمحكمة العليا هم أفضل المرشحين

أعلنت لجنة اختيار القضاة، اليوم الإثنين عن انتخاب أربعة قضاة جدد في المحكمة العليا الإسرائيلية من بينهم قاض عربي وقاضية يهودية من أصول شرقية وهم: غيلا كانفي-شتاينتس وروث رونين وخالد كبوب والمحامي يحيئيل كوشير. وتم انتخاب الأربعة بناء على التسويات التي اتقف عليها مسبقًا معظم أعضاء اللجنة.

ويقضي قانون انتخاب القضاة بأن يحصل كل قاض مرشح للمهمة على دعم أربعة من أعضاء اللجنة. ومن المقرر أن يتسلم القضاة مناصبهم بالتدريج، حيث اتفق على دخول القاضية جيلا كانفي-شتاينتس أولاً، يليها القاضي كبوب ثم المحامي يحيئيل كاشير وأخيراً القاضية روث رونين، بحسب ما جاء في هيئة البث الرسمية كان.

وسيحل القضاة الجدد محل القاضيين ماني مازوز وحنان ميلتسر اللذين تقاعدا والقاضيين نيل هاندل وجورج قرا اللذين سيتقاعدان خلال الأشهر المقبلة.

وأثنى وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر على انتخاب اللجنة وقال: 'القضاة الأربعة الجدد المنتخبون للمحكمة العليا هم أفضل المرشحين، وتم اختيارهم وفقًا للمعايير الثلاثة التي حددتها: الإمتياز والتوازن والتنوع. تنوع الآراء وتنوع الأجناس وتنوع الطوائف. أنا أتحمل المسؤولية عن هذا النظام المهم. لم أتسلم ولن أحصل على علامات أو إملاءات من جهات متطرفة أو معارضة. يدرك معظم الناس أن نظام العدالة يحتاج إلى إصلاح وليس تدمير ، ويقدرون الالتزام بالحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ".

علقت وزيرة الداخلية آييلت شاكيد على تشكيلة القضاة المنتخبين بالقول: "لو كنت على رأس لجنة اختيار القضاة لكانت النتيجة مختلفة"، غير أنها استبعدت أن يكون القضاة المنتخبين من اليسار مثلما أن الذين غادروا المحكمة مؤخرًا لم يكونوا بدورهم من أهل اليسار، حسب تعبيرها.