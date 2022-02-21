كتلة كحول لفان برئاسة وزير الأمن تعرقل التصويت على مشروعات قوانين الإئتلاف الحكومي

"إن موقفنا نابع من باب الحرص على عدم إلحاق الأذى بأمن الدولة وبسبب خرق التزامات التحالف على مدى أشهر."

أعلنت الإثنين كتلة حزب كحول لفان (برئاسة وزير الأمن بيني غانتس) في الكنيست عن نيتها مقاطعة التصويت على قوانين من المقرر ان يصوت عليها الإئتلاف الحكومي. وعللت الكتلة الأمر من خلال بيان "إن موقفنا نابع من باب الحرص على عدم إلحاق الأذى بأمن الدولة، وبسبب خرق التزامات التحالف على مدى أشهر. "

وأثار موقف وزير الأمن استياء زملائه في الحكومة، حيث وصف مسؤولون في التحالف الحكومي تصرف غانتس بالصبياني، وأضافوا "الأمر لا يتعلق بالأمن القومي ولكنه يتعلق بالمعاشات التقاعدية لأصدقائه، بحسب النشر في هيئة البث الرسمية كان."

وبحسب المسؤولين أنفسهم، فإن "غانتس عرقل بالفعل كل التشريعات التي كان من المفترض أن يتم تمريرها اليوم، بما في ذلك نقاط الائتمان لدافعي الضرائب". وأعرب الوزراء عن امتعاضهم من تصرف وزير الأمن وقالوا: "غانتس يتصرف بفظاظة مرة أخرى ويحاول تقويض استقرار الائتلاف مثل طفل صغير. ربما يكون يتخيل حكومة مع بيبي مرة أخرى".

في المقابل، أزالت كتلة الموحدة برئاسة منصور عباس اعتراضاتها ظهر اليوم عن مسألة التصويت لصالح القوانين الحكومية، بعد أن كانت قد هددت بالامتناع عقب الاعتراض على مشروع قانون اقترحته النائب عن الموحدة إيمان خطيب يتعلق بالسماح لذوي الأطفال الصغار برفض العمل ليلاً.