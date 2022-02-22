حزب اليسار الإسرائيلي ميرتس يعرض تسوية لتدارك أزمة الإئتلاف الحكومي

يعتبر نظام المعاشات التقاعدية الخاص بالجيش الإسرائيلي من أشد نقاط الخلاف وقوبل الاقتراح بمعارضة قوية

أعلن مسؤولون في حزب ميرتس أمس عن استعدادهم لإزالة معارضتهم عن التصويت لصالح مشروع القانون الذي قدمته كتلة كحول لفان بزعامة بيني غانتس وذلك سعياً منهم للتوصل إلى حل لتلافي الأزمة وسط الائتلاف الحكومي.

وقال عضو الكنيست موسي راز، أن حزبه قدم اقتراحًا يقضي بالتراجع عن معارضته لقانون معاشات التقاعد (كحول لفان) في مقابل الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور، وفق الإعلان الذي تم صباح الويم الثلاثاء في برنامج "هذا الصباح" هنا على ريشت ب، التابعة لهيئة البث الرسمية.

لم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل وزير المالية أفيغدور ليبرمان على اقتراح التسوية هذا خصوصًا أنه يعرف بتشدده حيال زيادة النفقات في ميزانية الدولة التي تأثرت تحت وطأة وباء كورونا. ويعتبر نظام المعاشات التقاعدية الخاص بالجيش الإسرائيلي من أشد نقاط الخلاف وقوبل اقتراح كحول لفان بمعارضة قوية. وفي الوقت نفسه، أعلن بعض المسؤولين في الحزب عن استعدادهم لإبداء المرونة والعودة إلى التصويت مع التحالف مقابل الخطوات الأولى التي ستظهر استعدادًا لقبول طلباتهم.

وأفاد مسؤولون في كحول لفان أنهم سيشعرون بالرضى في حال تم على الأقل، الموافقة في القراءة الأولى على قانونين يوليانهما أهمية بالغة الأول قانون المعاشات وقانون تمويل التعليم العالي للجنود المشتمل على تقديم منح دراسية للجنود المقاتلين.