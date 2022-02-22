اسرائيل: مستوى الإصابة بوباء كورونا في انخفاض مستمر

واصل مؤشر العدوى الانخفاض بحيث وصل إلى 0.66 ما يدل على دخول الوباء مرحلة تراجع

كشفت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن استمرار الانخفاض في معدلات الإصابة بكورونا وتسجيل 12930 إصابة، كما واصل مؤشر العدوى الانخفاض بحيث وصل إلى 0.66 في المئة ما يدل على دخول الوباء مرحلة تراجع.

وأشارت الوزارة إلى أنه أمسالإثنين تم إجراء اختبار فحص لـ95425 شخصا ثبتت من بينهم إصابة 12930 بالوباء. ويذكر أن عدد المقبلين على الجرعة التعزيزية الرابعة وصل إلى 720986 وهو رقم يبعد كثيرا عن عدد متلقي الجرعة الثالثة التي تم تعميمها في أوج انتشار الموجة الخامسة حيث وصل إلى 4.461.159. أما الجرعة الأولى من اللقاح فقد حققت أوسع إقبال على الإطلاق وسط الإسرائيليين من خلال 6.698.138 جرعة.

وما زال 753 مريضًا يرقد بحالة خطيرة في المستشفيات المختلفة في أنحاء إسرائيل مقارنة بـ 793 أمس. ويحتاج 224 مريضًا إلى التنفس الإصطناعي ونشرنا أمس أن عدد وفيات كورونا تجاوز عتبة العشرة آلاف، وقد توفي أمس ثمانية مرضى.