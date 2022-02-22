إسرائيل: محكمة الصلح تجمد قرار إخلاء منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح

قرارات اخلاء بيوت الفلسطينيين من الشيخ جراح كان عاملا رئيسيا في تصاعد التوترات في القدس

قامت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس،، اليوم الثلاثاء، بتجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح أثناء نظرها في استئنافهم، حتى صدور قرار جديد بشأن ذلك.

وقال محامي العائلة ماجد غنايم، إن "إجراء الإخلاء سيتوقف حتى البت في الاستئناف المقدم لمحكمة الصلح في القدس، شريطه إيداع كفالة ماليه بواقع 25000 شيكل (6816 يورو) للمحكمة كضمان ".

وكان الإخلاء، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 1 مارس/أذار أحد الأسباب الرئيسية للتوتر في الحي الواقع في القدس الشرقية في الأسابيع الأخيرة. مما أدى إلى احتجاج الفلسطينيين و اشتباكات مع الشرطة والإسرائيليين اليهود.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، كانت قد طالبت الحكومة الإسرائيلية في 16 من الشهر الجاري، بتجنب المزيد من التصعيد في حي الشيخ جراح، بحسب ما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

ويذكر أن قرار إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح كان عاملا رئيسيا في تصاعد التوترات في القدس، والتي ساعدت في إشعال تصعيد أمني في مايو/أيار الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.