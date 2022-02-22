جرينبلات لـi24news:"كان يجب أن تكون إسرائيل ودول الخليج جزءا من مفاوضات الاتفاق النووي"

جرينبلات : "واشنطن يجب أن تقف إلى جانب حلفائها، إسرائيل ودول الخليج هي التي كان يجب أن تكون جزء من المفاوضات"

أكد المبعوث السابق للبيت الأبيض للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، اليوم الثلاثاء، أن "مفاوضات الاتفاق النووي تدار بشكل سيء للغاية، وبدون خطة عمل واضحة ستتعرض كل المنطقة لمخاطر أكبر".

وأضاف جيسون جرينبلات في حديثه لـ i24NEWS، أن "المفاوضات كانت كارثة قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و إيران كانت تغش وتكذب على الإتفاق السابق", مشيرا أنه "لو كان لدى ترامب المزيد من الوقت، لما قاومت إيران إلى الآن".

وتابع جرينبلات في حديثه لـ i24NEWS، "الأمريكيون ضعفاء للغاية، أعتقد أن نهجهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني مروع ... إنهم لا يتفاوضون حتى مع إيران، والأوروبيون هم من يتفاوضون". مؤكدا أن "الولايات المتحدة يجب أن تقف إلى جانب حلفائها، إسرائيل ودول الخليج و مصر هي التي كان يجب أن تكون جزء من المفاوضات، والأوروبيون كان يحب أن يقودوها فقط".

وكان الرئيس وزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد أكد الأحد الماضي، أن الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني سيكون "وشيكا" ، قائلا إنه يخشى أن يكون "أكثر هشاشة" من الاتفاق السابق الذي أبرم في عام 2015.

يذكر أن المفاوضات بشأن الطاقة النووية الإيرانية استؤنفت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا بعد انقطاع طويل، بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى حظيرة اتفاقية 2015 التي من المفترض أن تمنع طهران من الحصول على القنبلة الذرية، وهي نية لطالما أنكرتتها إيران.